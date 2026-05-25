存款剩18萬遭疑 沈伯洋：不動產是阿公靈骨塔土地持分與亡母的遺產

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋。（資料照）

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前表示，因為買了一張台積電股票後，存款只剩十八萬元，所以向銀行貸款兩百萬元打選戰；對此，有脆主「名為變態的神父」發文質疑說，這與沈伯洋先前自爆「家族是五分埔大地主」衝突，指沈「既要裝闊又要賣慘」。沈伯洋今天澄清說，名下的不動產是阿公的靈骨塔土地持分，以及過世的母親所留下。

沈伯洋表示，早已習慣國民黨斷章取義的攻擊，對於「名為變態的神父」的質疑，他必須說明如下，五分埔的沈家與周家非常龐大，基本上就是當年他的曾祖父生日時，會請客幾十桌的那一種，但到了他的爸爸這一代，跟大地主已有很大的落差。

請繼續往下閱讀...

他指出，如果去看公開的財產申報，「我唯一的不動產是我阿公的靈骨塔土地持分，去年又多了不動產，是我過世的媽媽留給我的。」後來因為買了一張台積電股票想留給女兒，存款當然減少。

沈伯洋說，這在平常不會是問題，因為薪水還會進來，但被提名之後需要用錢，所以才跑去貸款，「這人設距離衝突還有很大段的距離吧？我的財產歷年都是公開資訊耶！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法