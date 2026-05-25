中共操作「和平謬論」認知戰 國安局蒐報百組異常帳號、9千則爭訊

立法院外交及國防委員會25日邀請國安局長蔡明彥等官員報告「美中元首峰會後地緣政治新局對我國外交及總體國家安全之衝擊評估與因應」，並備質詢。（記者廖振輝攝）

川習會於本月14日、15日召開，國安局長蔡明彥今（25）日表示，川習會過程中，國安局於網路上蒐報近百組異常帳號，傳散逾9千則爭議訊息；中共在川習會後不斷操作認知作戰，以三部曲操作「和平謬論」論述。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部長林佳龍、國家安全局長蔡明彥報告「美中元首峰會後地緣政治新局對我國外交及總體國家安全之衝擊評估與因應」，併請陸委會列席，並備質詢。

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針對川習會後疑美論再起的狀況，蔡明彥說明，國安局關切如何應處中共認知作戰，在川習會過程中，國安局於網路上蒐報近一百組異常帳號，於各個不同社群平台傳散9千餘則爭議訊息。

異常帳號是指沒有正常相關好友連結、彼此追蹤，都在特定時間點呼應中共官宣、媒宣論點的帳號。一般民眾言論不在異常帳號認定範圍內。

蔡明彥表示，國安局篩選爭議訊息後，通報政府各單位，第一時間進行澄清、說明；針對疑美論、棄台論，美方國務院等單位第一時間都有澄清對台政策立場、對台軍售沒有改變，相關政策說明也有助釐清疑美論及棄台論。

蔡明彥指出，中共這次操作論述對於和平謬論有三個層次：第一，中共在推動兩岸交流、政黨交流過程中，特別包裝「一中框架」，再將一中框架串連至台海和平，認為若沒有接受一中框架，台海就有可能面臨兵兇戰危，來威嚇台灣社會與人民；第二，中共在國際上不斷宣傳兩岸支持和平統一，以和平論述避免外界介入中國所謂內政問題，來孤立台灣在國際社會的連結與合作；第三，中共把台灣宣稱為「麻煩製造者」，聲稱對台軍售會衝擊台海和平、助長區域不穩定。

川習會後 中共以三部曲操作「和平謬論」論述

蔡明彥表示，此「三部曲」和平謬論操作，中共在川習會後不斷操作認知作戰，國安局本月17日也有向總統報告整體狀況。之後總統也有對外發布5點聲明對外澄清，說明台灣是支持現狀、破壞區域和平穩定的主要來源是中共、台灣會持續的來強化國安實力，以及強化與國際友盟合作，來維護印太地區和平穩定。

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