質疑調查報告搶先董事會「放砲」 廖繼斌批李德維背叛「恩公」馬英九

馬英九基金會顧問廖繼斌今（25）日出席記者會，重砲質疑調查小組成員李德維僭越職權，對不起其父也對不起「恩公」前總統馬英九。（記者王藝菘攝）

馬英九基金會今年三月爆發前首席執行長蕭旭岑、執行長王光慈財務風波，內部調查小組經近二月調查，昨日宣布查無不法，引發前總統馬英九等人抨擊，並於今早召開記者會揭露其他事證。面對調查小組成員李德維搶先揭露調查結果，基金會顧問廖繼斌不只質疑他靠歷任黨主席當上不分區立委，更批他背叛「恩公」馬英九，也對不起自己父親。

馬英九基金會今（25）日上午召開記者會，針對該會前首席執行長蕭旭岑、執行長王光慈涉嫌違背信侵佔之事進行說明，除前國安會秘書長金溥聰，馬英九基金會顧問廖繼斌、瀛睿律師事務所黃翊華律師和誠品會計師事務所台北所所長周志誠一同出席，分向大眾說明全案事證。

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廖繼斌感嘆，社會應重新思考為何這麼簡單的事情可以搞成這麼複雜，他説，許多人在尋求某件事的答案會有預設立場的迷思，「就算出現了再多反對這個答案的證據，你看不到。」，強調他有很多很多「你們不知道的秘辛，他不好意思講，我來講」。

李德維公布調查結果 廖批李搶先洩密是「自打嘴巴」

對於李未經董事會就搶先揭露調查結果，廖直言程序明顯違法。按照規定，基金會的查核報告必須經過董事會決議後，才能決定不公開、部分公開或全部公開，而他反問「董事會開了沒有？」，痛批李搶先洩密根本是「自己打自己嘴巴」，還要李説清楚當時小組另外兩位成員薛香川、尹啟銘當時人到底在哪裡。

廖進一步砲轟，李德維私自認定前總統馬英九因受家人聲請「輔助宣告」、而不再是基金會董事長，直言他跳過台北地院下裁定；然據「財團法人法」第42條，光是聲請輔助宣告並無法使其失去董事資格；強調四親等內的任何人都可以聲請，但卻有人在法院開庭、心神鑑定與裁決前便興沖沖放話，在法律上完全不通。

廖還說，他作為228遺族、國民黨資深黨員，質疑李得利於馬英九、朱立倫和吳敦義等歷任黨主席，不分區立委順位一路竄升，如今卻聲稱自己不是馬英九部屬，「你怎麼不是？馬英九是你的恩公！」，認定他言行於法於理都相當荒謬。

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