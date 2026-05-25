賴清德簡字慰問山西礦難 中網友感謝「台灣總統」：讓習情何以堪

中國山西省留神峪煤礦瓦斯爆炸事故救援現場。（圖擷取自新華網）

中國山西發生煤礦氣爆事故，最新統計死亡人數超過90人，現場搜救仍在進行，總統賴清德23日晚間在社群平台以簡體字發文哀悼，表達願人道協助，中國網友紛紛留言感謝「台灣總統」，還稱賴總統的父親就是在礦災中喪生的，所以能感同身受，反觀中國領導人習近平從不探視慰問，「這讓習主席情何以堪啊」。

賴清德在X平台表示，對於中國山西發生重大礦災造成重大傷亡，我們感到十分痛心。我要向不幸罹難者致以深切哀悼，並向傷者及家屬表達誠摯慰問。面對重大災情，台灣願在必要時提供人道協助，同時期盼受困人員能早日獲救，並祈願逝者安息。

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該文發出不久，即湧入逾萬則簡體字留言，有網友寫道：「總統先生有心了，不過死了不到100顆韭菜，這在對岸大糞坑實在算不上什麼新聞，尤其還是礦難。」

大多網友感謝賴總統：「很貼心了，甚至是大陸字」，「也只有你們把我們當人看了，我們活在地獄裡啊。」「賴總統比豬頭習強太多了」，「謝謝賴總統對淪陷區受災人民的慰問，但習近平這種小人肯定是覺得你在嘲諷他。」

另有網友認為賴清德「比印度總理莫迪（Narendra Modi）強」，「老賴比莫迪好多了，受難者和家屬才是需要慰問的人。莫迪這傻逼慰問習近平。關他卵個事。」還有網友感嘆稱「印度總理，日本首相，台灣總統……三個中國粉紅最討厭的人，居然是最先向中國表達慰問的。」

不過，也有網友提醒賴清德勿忘「農夫與蛇」的故事，呼籲「別捐錢，別管事」，「別對中國人有同情心」，以免被反咬一口，「台灣一定要保護好自己，那個土地上的人起碼有一半以上離人類文明很遠。國民黨和鄭麗文們，希望你們不要賣台。」

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