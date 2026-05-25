佳德鳳梨酥小編化身金庸！「社鯛英雄傳之偷天換塔」掀網朝聖

佳德鳳梨酥一名客人的後背包不慎撞掉其他客人盤子上的蛋塔，原本答應買單負責，卻被店家發現試圖換成完好商品。（本報合成，擷取自臉書）

台北鳳梨酥排隊名店「佳德糕餅」近日爆出一起令人哭笑不得的消費糾紛。一名男顧客在店內不慎因撞飛另一位民眾盤中的蛋塔，起初答應買單負責，未料隨後竟企圖施展「幻術」偷換成完好商品，遭店員當場抓包。該男子隨後在店內大鬧、情勒，甚至事後留下一星負評。佳德小編昨（24）日再度發揮天花板級別的幽默文筆，將整起事件改編成武林外傳《社鯛英雄傳 第二章：偷天換塔》，各種時事、迷因梗連發，引爆數千名網友瘋狂朝聖。

佳德鳳梨酥昨天在臉書發文表示，「沒有精彩的特務走位，沒有失控的天殘武學，有的是隔空啪啪啪啪連續打臉聲。社鯛英雄傳 第二章：偷天換塔，一個風和日麗的早晨，鐵門才剛昇起，店內正準備迎接各路搶酥俠。此時此刻，結帳隊伍中一位購物盤裡放滿戰利品的帥哥，疑似手滑讓一盒蛋塔墜地，江湖人暫稱『滑仔』（不是喝忘情水那個）。然而經鏡頭交叉還原後，驚覺案情並不單純。原來蛋塔滑出並非滑仔失手，而是遭到旁邊一位背著巨型背包的人士撞擊，當場施展江湖失傳武學『包袱迴旋殺』，直接把滑仔盤內蛋塔撞飛，對此背包客，江湖人暫稱『大撞』」。

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「服務人員見到滑仔撿蛋塔，依照江湖規矩溫馨提醒滑仔：『掉落商品麻煩記得一併結帳。』滑仔倒也阿莎力，覺得小戰損沒什麼大不了，並不打算追究遭到背包殺。此時，大撞也一度展現俠義精神，主動表示：『這我撞到的，拿新的給他，背包殺的蛋塔我買單，不要為難他。』周遭民眾聞言感動落淚，一度以為江湖仍有溫情在。大撞主動拿走戰損蛋塔後，也從架上再拿一盒新的蛋塔遞給滑仔。」

「眾人本以為事情即將和平落幕，豈料隔兩秒劇情花式反轉。店長轉頭後下一秒，大撞施展大仙幻術「幻塔無影手」，默默把盤內的那盒戰損蛋塔放回架上，再換一盒新的給自己。可惜在十年內力的服務員前，無影手不過是抓癢小技，一個箭步上前制止：「大俠，江湖公約X人償命 摔碗賠錢，這是食安問題請你帶走，不能這樣偷換。然而，大撞偷天換塔被抓包後，又聽旁邊蒙面小美碎念一句：『為什麼要我們買』似乎被什麼不好的東西上身，腳一蹬，當場開啟挺小美模式：『要我買單嗎？標示寫了我就買！』、『你給我看牌子！』、『寫了我就買！』店長聞言也不囉嗦，直接伸手一指言道：左邊有、右邊有、展示架有、排隊區也有。順著手指方向一路看過去，還真的到處都有告示牌，自信的大撞瞬間社死。」

「周遭民眾隱約聽到清脆巴掌聲，紛紛努力憋笑心想：究竟是理性買走，還是硬凹槓到底？又或者，這是捕頭即將登場的前奏？讓我們繼續看下去。（致敬盛大哥）在眾人殷殷期盼眼神下，大撞沉默數秒後，腦中高速運算未來1400萬種可能性，最終選擇施展江湖失傳秘術『情勒術第一式•進擊的巨嬰』 張嘴就噴：『哪有這種店的？』、『這沒有多少錢OK？』、『你們服務態度有問題吧啦吧啦吧啦……』最後大撞怒氣值蓄滿邊罵邊退，臨走前，還不忘回頭怒吼：『我不買！去叫警察啊！』直接丟下還在店裡的小美，轉身憤憤離去。店長見其不可理喻，只想撒鹽撒豆送神送出門。」

「本以為此事就此落幕，未料若干時辰後，菇狗（Google）評論區竟出現一篇一本正經的胡說八道。神奇的是全文絕口不提真實過程，自己背包殺撞飛別人蛋塔、再偷天換塔、最後情勒暴走。反倒反客為主，硬生生把自己寫成公道伯。一盒2顆90元折合約3美元哪來的8美元，行走江湖多年，見過插隊的、凹折扣的、抱酥不結帳的、情緒失控的。卻也是頭一次見到，有人背包撞飛蛋塔後，留下蛋塔、留下老婆、留下評論，就是沒留下責任。」

這篇「社鯛英雄傳」曝光後，短短幾小時便吸引數千網友按讚。網友紛紛笑歪留言：「我以為是一盒十幾顆，讓他不願掏錢負責，原來一盒只有兩顆蛋塔而已，才兩顆，才兩顆而已耶」、「為了90元要這樣夏夕夏景 真丟臉」、「看他的留言像是世界毒瘤口國人」、「你是否在佳德忘記過兩顆蛋塔，還有你的老婆？」、「蛋塔已經是極稀有，此篇文發出，以後更難買到了」。

更多人被小編的文筆驚艷，直呼：「無奈復出江湖的寫手」、「小編文筆真的很好」、「希望能每天看到小編文作，但是又不想小編常遇到壞人」、「小編可以加薪了」。

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