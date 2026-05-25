郭正亮預言沈伯洋出線「國民黨穩拿北北桃」 藍軍哀號求閉嘴！

前立委郭正亮預言常常翻車。（資料照）

民進黨日前徵召立委沈伯洋參選台北市長，與爭取連任的國民黨蔣萬安對決，引發各界關注。被網友戲稱有「反指標之力」的前立委郭正亮，近日在直播節目上大膽預言，年底大選國民黨「可以穩穩拿下」雙北和桃園，結果讓大批網友笑翻，國民黨支持者則跳出來哀號「不要再預言了」。

郭正亮最近在其直播節目「亮話天下」中預言，國民黨在年底九合一選戰上，保證可以穩拿台北市、新北市跟桃園市。他聲稱，民進黨派出沈伯洋，蘇巧慧選情勢必會受到影響，民進黨要選台北的議員也都很煩惱，都擔心跟沈伯洋同台會流失選票，這讓藍營的支持者放心很多。

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郭正亮此話一出，隨即掀起網路熱議，「聽到郭正亮的預言，沈伯洋安心不少」、「有亮哥的預言，雙北民進黨穩了」、「聽到反指標的聲音就知道妥當了」、「這個男人反指標專家，又來報名牌了！」、「這位反指標也是出了名的嘴巴開光過的」、「看來雙北有機會變天了」、「中天11傻又準備要翻車了」。

也有國民黨支持者哀求，「可不可以閉嘴啊」、「拜託亮哥不要再預言了」、「又出來亂預言」、「知道也不用說出來，到時候好好笑就好了」。

郭正亮過去有太多預言翻車的黑歷史，例如在2020年美國總統大選預測川普一定連任、曾在烏俄戰爭爆發初期說烏克蘭幾天就投降、分析藍白合「柯文哲一定當正的」、點名徐巧芯罷免案絕對不會成案、公開斷言美國不敢打伊朗等。

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