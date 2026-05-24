為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺北市

    吳沛憶當選綠營北市黨部主委 首要任務「市長、25席議員全壘打」

    2026/05/24 19:57 記者董冠怡／台北報導
    吳沛憶說，擔任民進黨台北市黨部主委，第一件最重要的任務，當然是沈伯洋要當選市長。（記者廖振輝攝）

    吳沛憶說，擔任民進黨台北市黨部主委，第一件最重要的任務，當然是沈伯洋要當選市長。（記者廖振輝攝）

    民進黨台北市黨部黨職選舉投票今揭曉，立委吳沛憶當選市黨部主委，她表示，首要任務是沈伯洋要當選市長，以及25席議員全壘打，將與新任高雄市黨部主委黃捷組成「北高連線」，共同推動黨務革新，在台北會先開始做打開首都黨部，可以一起參加全民運動、藝術文化、國際交流活動，凝聚市政願景。

    吳沛憶表示，參與投票的大家一起完成了這場基層民主，首先恭喜新任的全國黨代表、北市黨代表，期待未來與各位共同前進，也感謝1萬1308名投給她的人，「這一票不只是投給我，而是投給對台北這座城市深深的盼望。」

    吳沛憶指出，擔任民進黨台北市黨部主委，第一件最重要的任務，就是沈伯洋要當選市長，25席議員全壘打。沈獲提名還不到2週，已讓市民看到許多的不一樣，「台北市可以更年輕、更國際、更願意傾聽，而且更有趣。」

    她提到，會跟黃捷組成「北高連線」共推黨務革新。北市部分會先開始做三件事，首先北市黨部會是公民參與的場域，市民將與民進黨參選人一起凝聚市政願景；其次打開首都黨部，「我們要走進社會，更讓社會願意走進來」市黨部會積極投入社會公益，也要跟更多新進黨員組隊並架起志工平台。第三，政治也是生活，各位可以和市黨部參加全民運動、藝術文化、國際交流活動。

    此外，吳沛憶說，上任前已透過問卷蒐集眾人的建言期許，也會向北市黨公職先進請益，努力打造快樂、希望的台北市黨部。

    萬華區壽德里長陳志雄說，台北市黨部黨職選舉投票，沈伯洋去打招呼，順勢邀請他到里辦跟鄉親問好，沈欣然答應並親切問候與長者互動，樂得直呼「第一次有市長級參選人走進里辦公處！」全市有456個里，若是每個里都有走進去，了解地方民情、接地氣，才會是稱職的未來市長。

    萬華區壽德里長陳志雄（黑衣者）說，第一次有市長級參選人（指沈伯洋）走進壽德里辦公處。（取自陳志雄Threads）

    萬華區壽德里長陳志雄（黑衣者）說，第一次有市長級參選人（指沈伯洋）走進壽德里辦公處。（取自陳志雄Threads）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播