台北國際旅展倒數買氣旺 旅行社明推「口袋名單」加碼優惠

雄獅旅遊指出，今天現場人潮與成交力優於預期，業績較昨天成長3成。（雄獅旅遊提供）

2026台北國際觀光博覽會（TTE）上週五起一連4天於台北世貿一館舉行，今天（24日）進入展期最後倒數；可樂旅遊表示，今天展攤買氣持續升溫，湧現搶購人潮，尤其「自由行產品」買氣較去年同期增近5成、團體旅遊成長約2成；雄獅旅遊則表示，業績較昨日成長3成，連續2天出現北歐行程「百萬刷手」，也觀察到旅客「暑假搶短線、長線提早訂」的趨勢，明天加碼推驚喜優惠！

可樂旅遊表示，今天展攤買氣持續升溫，現場湧現搶購人潮。其中「自由行產品」（含機票、住宿、票券等）買氣較去年同期大幅成長近5成，以日本、韓國最為熱賣；「團體旅遊」表現也是相當亮眼，成長約2成，日本及歐洲分別拿下銷售冠軍跟亞軍，展現旅遊市場強勁需求。

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針對近期國際航空燃油附加費調整議題，可樂旅遊觀察，受惠於近期台股表現穩健，同步帶動民眾消費信心，國人出遊需求不減反增，現場旅客消費力道強勁，「高性價比」與「主題化特色行程」仍是吸引旅客的關鍵。隨著旅展進入最終衝刺階段，將釋出更多展場專屬優惠，有信心再創銷售高峰。

雄獅旅遊則表示，今天現場人潮與成交力優於預期，業績較昨天成長3成，其中更連續2天出現北歐行程「百萬刷手」。今年旅展可明顯觀察到旅客「暑假搶短線、長線提早訂」兩大趨勢，尤其7、8月暑假熱門商品推升買氣！

從銷售表現來看，雄獅旅遊指出，熱銷目的地依序為日本、歐洲及亞非，其中日本詢問度最高，親子族群尤其積極卡位，「關西三都環球漫遊6日」成為日本最受歡迎商品；歐洲線則以「北歐三國北角極光11日」表現最亮眼，訂單已延伸至明年春季，反映旅客提早規劃長線旅遊趨勢。亞非商品則異軍突起，「直飛土耳其10日」價格不到5萬，成交量倍增。

雄獅旅遊表示，明天是旅展最終日，因此加碼推驚喜優惠，口袋名單推薦，「首爾萬豪5日」旅展免2萬、「TTE搶購北海道溫泉雙螃蟹5日」旅展現場3萬有找；另外，「越南月光女神雙龍灣5日」一口價1萬8900元，「澳洲親子趣玩金雪8日」9萬3800元，「TR海風宜港製茶師寒沐2日」兩人同行每人折750元，暑假期間每人1萬3250元起。把握旅展最後一天，下載APP加入會員即可抽6666旅遊金，還可抽最高1萬元旅遊金。

可樂旅遊表示，今天展攤買氣持續升溫，現場湧現搶購人潮。（可樂旅遊提供）

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