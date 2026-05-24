賴清德拋「主婦月領5000」新政？ 與這項修法有關

總統賴清德今天到「嘉義埤仔頭王靈宮」參拜祈福，細數政府規劃的各項福利政策。（總統府提供）

總統賴清德今天到「嘉義埤仔頭王靈宮」參拜祈福時提到，政府規劃0到18歲月領5000元成長津貼，家庭主婦同樣一個月至少可以領5000元，被誤解為推出新政策；據悉，賴總統並不是宣布新政，家庭主婦依法即為國民年金被保險人，政院已提案修法將國民年金保底基本數額提高至5000元，待立院審議通過。

賴清德致詞時細數各項福利規劃，除了「老農津貼」提高到每月1萬元之外，特別提及未具備公保、勞保或農保等職業保險資格的民眾。賴表示，如果都沒有保險，那就是參加國民年金，那就是家庭主婦，同樣一個月至少5000元可以領。

請繼續往下閱讀...

據了解，未參加任何職業性社會保險（如軍公教人員保險、勞農保）的家庭主婦（夫），就是國民年金保險的被保險人，行政院版「國民年金修法草案」，規劃將國保給付的保底基本數額調高至5000元，目前正在立法院審議，待修法通過後，未來家庭主婦（夫）於年滿65歲後將可領到每月至少5000元的老年年金保障。

相關新聞請見︰

賴清德：生一個小孩政府給108萬 家庭主婦國民年金每月也有5000元

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法