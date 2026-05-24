北市青年局辦斜槓禮物節 展現50組青創成果

台北市青年局今舉辦「2026斜槓禮物節」市集。（記者蔡愷恆攝）

台北市青年局以「斜槓自由學」以及「斜槓自由市」2大政策，從業師領導及市場實作2方向，全面輔導自由創業工作者。今（24日）於西門紅樓北廣場首次舉辦「2026斜槓禮物節」市集，集結50組青創團隊展現輔導成果。青年局長周羿希表示，本次精選的青年品牌涵蓋原創插畫、手工飾品、香氛設計與特色甜點等多元類型，讓青年創作者將創意轉化為實際產品。

青年局表示，青創培力以創業路徑為底，規劃自由學、自由市2大輔導方案，作為青年多元職涯探索與新型態創業發展的後盾，斜槓自由學從創業靈感發想、商業模式建立到品牌行銷，為想要青創的工作者擘劃整體想像。今年更導入斜槓自由聚，讓青創團隊彼此交流，也請業師帶領討論，提供實務操作過程小眉角，再透過斜槓自由市做市場測試，形成完整青創培力循環。

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以環保材質創作居家飾品的金星男子表示，「斜槓自由市」讓他可以將成本投入在產品創作及攤位布置，方案正好擊中青創困境的痛點，歡迎更多青創團隊可以加入。青年插畫家查高也提到，青年局會搭配活動釋出免費市集攤位，讓青創品牌可以在重要的交通節點或是人潮聚集處擺攤，極大化品牌能見度；針對已經逐漸發展出規模的青創團隊，也可以加入「一案到底、專人陪跑」機制，從零開始直到公司成立。

針對已經逐漸發展出規模的青創團隊，也可以進階加入青年局「一案到底、專人陪跑」機制，由青年局帶領創業夥伴，從零開始直到公司成立。此外，針對創業初期最沉重的資金壓力，青年局更在既有的200萬免息創業貸款基礎上，加碼推出最高100萬元的「創業準備金」，讓創業夥伴在公司成立前，有更充裕的財務彈性進行籌備與研發，更有底氣邁出關鍵的下一步。

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