沈伯洋指場所管理比源頭管理更重要 北市府反擊：對市政、國政都不熟

北市府副發言人魏汶萱。（北市府提供）

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今（24）日受訪時，對於台北市發生密室逃脫、醫美針孔偷拍案，藍營認為是中央不作為，市長蔣萬安才「處理中央」；沈說，場所管理比源頭管理更重要。對此，台北市政府副發言人魏汶萱回應，行政院長卓榮泰在立法院有說要儘速辦理實名制，綠委林俊憲也呼籲實名制，魏汶萱更反酸「今天的沈委員已經被兩天前的卓院長打臉！」不只不熟市政，國政也不熟。

魏汶萱表示，今天的沈委員已經被兩天前的卓院長打臉，如果針孔設備不需要源頭管理，那為什麼行政院要求儘速辦理實名制？看來沈委員不只是對市政不熟，對國政也不熟，並指密室逃脫問題在中央已經拖了十年，當時賴清德當行政院長、徐國勇當內政部長，是不是因為他們咖位太大，所以沈伯洋委員只好避而不談呢？

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針對密室逃脫，魏汶萱強調，市府願主動承擔訴願敗訴風險，率先將密室逃脫場所視為「D1」類組進行管理，並率先全國訂定「台北市沉浸式內容體驗產業安全指引」等措施，也已於18日正式函請中央，依「消費者保護法」訂定密室逃脫定型化契約應記載及不得記載事項，全力善盡地方政府責任。

她也呼籲，中央應儘速建立全國一致的管理規範與消費保障機制，避免地方政府因法源不足而難以落實管理。

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