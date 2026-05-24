台北大巨蛋接連被投訴震動擾鄰 市府要遠雄6/1前提改善方案

韓國天王「PSY」昨天在大巨蛋嗨唱。（讀者提供）

首次上稿13:34

更新時間21:23

台北大巨蛋4月、5月接連有日本搖滾天團「ONE OK ROCK」和職棒賽後南韓天王「PSY」獻唱，然附近居民抱怨場內震動，場外也跟著搖晃，要求台北市政府提出解決辦法，已函請遠雄巨蛋公司於今年6月1日前回覆研議改善方案。

​台北市體育局表示，有關昨日演出者的互動方式，已通知遠雄與主辦單位，務必注意現場狀況與相應調整，避免影響社區居民。

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體育局指出，已函請遠雄巨蛋公司於今年6月1日前回復研議改善方案。未來在檔期申請審查時，須充分考量演出團體的屬性與表演型態，避免引發振動造成周邊社區疑慮；同時也應建立優化機制，對於配合調整演出內容或時段的單位，予以檔期優先或鼓勵。

對此，遠雄至截稿前暫無回應。

「振動監測目前全國無統一標準。」體育局補充，檔期規劃係由遠雄巨蛋公司受理及審查，今年7月會受理明年下半年檔期申請。針對目前已排定的活動，會要求遠雄與主辦單位於活動現場，落實引導觀眾以拍手代替跳動宣導及相關防範作為。

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