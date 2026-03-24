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    「芯費大戰2.0」未上演 松信陳暉沒領表：下次出擊一定不負眾望

    2026/03/24 23:04 記者董冠怡／台北報導
    立委徐巧芯辦公室主任陳暉。（資料照）

    立委徐巧芯辦公室主任陳暉。（資料照）

    國民黨台北市議員第三選區（松山信義）初選領表今天截止，先前傳出立委徐巧芯辦公室主任陳暉、前立委費鴻泰辦公室主任許原榮，若同時參加初選，可能上演「芯費大戰2.0」。陳暉今晚表示，他發現自己離準備好仍有差距，也從在準備初選大展身手的夥伴身上發現自身不足之處，「我最終沒有完成領表登記」，但會好好精進，允諾「下次出擊，一定不負眾望。」

    陳暉表示，從八年前在市議會服務、沒有經驗的小白一路到現在，遇到很多照顧及支持他的貴人，也是在友人的鼓勵下，有了想要參選，延續在市議會的政見，利用在地和年輕的衝勁，繼續服務的念頭。但在起心動念、付諸行動間掙扎許久，包含務實的資源考量，以及提醒不要躁進。

    陳暉指出，原本期許自己厚積薄發，但在參與星火行動課程後，看著身邊躊躇滿志的夥伴，回顧剛開始表達有意願參選到鄰近登記日，「我發現自己離準備好，也許還有一些差距」，反觀同選區中在準備初選大展身手的夥伴，更發現自身不足之處，「我最終沒有完成領表登記。」

    他提到，老闆徐巧芯一直鼓勵他，但並未給予任何壓力，並向幫助過他的人致謝，接下來依然會在松信服務，「我在，我一直都在」，同時好好精進充實自我，「下次出擊，一定不負眾望！」

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