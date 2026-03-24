清明疏運 金門縣府爭取4架次北金加班機 3/25上午9點開搶

清明節「北金航線」縣府包機加班機，將於3月25日上午9點開放訂位。（記者吳正庭攝）

金門縣政府表示，清明節連續假期台金空中航線的「北金線」將增開4架次加班機，提供462個座位數，預定明日（25）上午9點準時開賣。

縣府為使金門旅台鄉親清明節順利返鄉祭祖，不僅以包租客船加開「海上」台金專船，從3月16日開放訂票，另也以接近包機的方式爭取到「空中」台金航班，3月25日受理訂位。

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縣府指出，根據日前進行鄉親搭機意願調查，掌握到有意返鄉的旅次需求及該期間航班訂位狀況，這波台北往返金門「包機」加班機，運能增開4趟次、合計462個座位數，也請交通部民航局要求航空公司持續注意訂位狀況，後續視需求適時增班。

縣府這波台金包機加班機時間：

4月3日（五）華信航空台北往金門時間20:45、金門往台北時間22:40。

4月5日（日）立榮航空台北往金門時間19:30、金門往台北時間21:25。

縣府提醒，今年清明連假的尖峰時段指的是4月2日至4日台灣本島出發往金門方向、4月5日至7日金門出發往台灣本島方向，於此期間開出的機票，都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，目的在使有限的空運資源獲得更有效的利用，籲請消費者注意。

此外，旅客應於訂位完成日起3日內開票；如因故無法搭乘原訂航班，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處辦理退票。

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