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    首頁 > 臺北市

    綠擬徵召人選拚平地原民選區 藍議員李芳儒平常心：跟自己比

    2026/03/24 21:42 記者董冠怡／台北報導
    國民黨議員李芳儒。（資料照）

    國民黨議員李芳儒。（資料照）

    近日山地原住民議員李傅中武因涉案引起輿論譁然，連帶掀起平地原住民議員的關注，2014、2022年議員選舉，民進黨在台北市都有提名人選，但兩屆皆以懸殊比例，不敵國民黨籍現任議員李芳儒。對於民進黨今年將再徵召對戰，李芳儒受訪時並未多著墨，僅說只想跟自己競爭，越做越好，致力在台北市推動「第二原鄉」，讓離開家鄉打拚的都會原民能夠找到歸屬感。

    根據中央選舉委員會資料顯示，民進黨2014年提名比李芳儒大12歲的馬耀．谷木，最終以754票對2937票落敗；2022年提名小李15歲的吳郁瑾（Sawmah Kawlo），仍以1114票對2634票敗北。今年民進黨中央將再進行徵召作業。

    李芳儒今天在完成黨內初選領表登記後，被問到民進黨擬徵召人選力拚平地原住民選區，以及過去的對戰經驗，他說其實沒有想太多，就是跟自己比。有別於原鄉聚焦推動基礎建設，都會原民主要是從政策面著手，爭取選民認同。

    除了導入人工智慧（AI）科技精進市政品質，也希望能夠持續推進原民經濟特區、第二原鄉，讓原住民住得安心又能找到歸屬感，以及在教育局轄下二級機關增設全民原教中心，提升重要性。

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