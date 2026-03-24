賴從反核到返核「綠恐掉10％票」 吳世正：藍防怪招「全面反撲」

台北市港湖區議員吳世正完成初選領表登記。（記者董冠怡攝）

國民黨籍台北市議員吳世正今天完成第二選區（內湖南港）初選領表登記，並很有信心地說「藍軍這次會大贏！」他受訪進一步表示，民進黨執政表現致使民心思變，尤其是從「反核」到「返核」，選民炸鍋，綠營緊張之餘，勢必會出怪招，喊話理性選民注意。

吳世正表示，廢核廢了半天，結果現在要重啟核電，拿納稅錢補貼中油，還要人民感謝中油，「裝痟的！」台灣能源供應長期以來仰賴國外進口，核能運用應可提前推論出來，但民進黨政府一凹再凹，荷姆茲海峽被封鎖，才發現大事不妙，根本沒有遠見，只想選舉騙票，由人民承擔苦果。

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吳世正認為，政策反覆耽誤國家發展多年，還有立法院內少數未能服從多數、通過的法案卻不依法執行等，人民都看在眼裡，年輕人反映執政黨不按牌理出牌，對台灣傷害很大，「整體環境對民進黨不利，保守估計一至兩成會跑票，藍軍這次會大贏。」

他並以「自以為是」形容賴清德，覺得自己的想法是對的，一意孤行不跟大家商量，支持者絕對炸鍋，怒氣需要宣洩的出口，絕對會影響到選票，眼看現下情勢，產生危機感的民進黨一定會想盡辦法彌補，出動卸責、抹紅等各式選舉花招「全面反撲」，國民黨需小心應對怪招。

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