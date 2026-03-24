基隆瑜珈境負責人失聯疑捲款！北市也有據點 消保官出手了

基隆知名瑜珈教室「瑜珈境」驚傳停業風波，業者今（24）日上午突然發公告表示，由於負責人失聯，導致營運及財務管理無法正常運作。（翻攝施偉政臉書）

基隆知名瑜珈教室「瑜珈境」驚傳停業風波，學員如常去上課，到場才發現已人去樓空。業者今（24）日上午發出公告表示，由於負責人失聯，導致營運及財務管理無法正常運作，即日起全面停止課程與入場服務。由於業者在北市也有據點，台北市消保官已介入調查，將會同教育局稽查門市，瞭解受影響會員人數、收費方式、履保情形等消費者權益事項。

民進黨籍基隆市議員施偉政指出，已有超過百名學員與教師向他陳情，繳了上萬元會費，瑜珈教室卻無預警倒閉、找不到人退費，還有教師控訴曾被誘導投資入股，以填補營運虧損。

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「瑜珈境」在基隆經營逾10年，在台北、高雄都有據點，總公司位於台北市，營運期間依規定向三井住友海上集團明台產物保險股份有限公司投保「短期補習班履約保證保險」，並按年辦理續保作業，保險金額為200萬元（保險期間自2025年12月14日0時起至2026年12月14日0時止），保險機制可提供消費者基本權益保障。目前基隆、高雄館已停課。

台北市主任消保官林傳健指出，業者為施化難陀有限公司，於台北與基隆均設有立案的瑜珈短期補習班，目前台北門市電話無人接聽，北市府消保官將會同教育局前往稽查，釐清受影響會員人數、收費方式及履約保證等情形。

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