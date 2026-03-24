政大徵才博覽會 鳳凰城實習與應用藝術跨域成亮點

政大日前舉辦就博會，釋出1.5萬個職缺。（圖由政大提供）

今年政治大學徵才博覽會日前登場，吸引金融、科技、媒體、半導體及文化創意等139家企業參與，釋出逾1.5萬個職缺，展現校園與產業緊密接軌的成果並凸顯國際實習布局與跨域學習趨勢。

校方指出，今年1月與美國亞利桑那州鳳凰城市政府簽署實習合作意向書，為全台首度與該市建立正式實習合作關係的大學。不僅拓展學生進入國際公共事務場域的機會，也象徵高等教育在全球移動力與實務培訓上的深化布局。

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在跨域發展方面，政大亦持續強化人文社科與創意產業的整合。今年徵才博覽會延續去年引入國際精品品牌的基礎，進一步擴大時尚與文化創意領域參與，包括Cartier、Longchamp等國際品牌，以及富邦美術館、時藝多媒體等文化機構進入校園交流。透過企業說明會、實地參訪與講座安排，讓學生深入了解時尚產業與應用藝術的實務運作，拓展職涯想像，也突顯應用藝術在高等教育中的多元發展潛力。

校長李蔡彥致詞時表示，大學教育的重要使命在於培育人才，協助學生順利銜接產業需求。他鼓勵學生善用徵才博覽會平台，主動接觸不同產業與企業，提前了解職場所需能力，並據此調整學習方向，為未來職涯做好準備。

此外，除了博覽會本身，政大職涯中心於徵才月期間規劃近70場企業說明會與職涯講座，強化學生與產業的直接連結。其中，政大與Google團隊合作舉辦工作坊，由資深人資主管分享外商選才邏輯與履歷策略，協助學生從企業視角優化求職準備，提升進入國際企業的競爭力。

同時，政大亦回應全球永續與多元共融趨勢，在博覽會中新增「ESG夥伴」企業標示，涵蓋科技、金融及專業服務等領域的指標企業。校方並結合既有ESG系列講座與跨領域實習課程，引導學生從產業實務理解環境、社會與公司治理議題，培養未來職場所需的關鍵素養。

整體而言，政大職涯中心表示，徵才博覽會已由傳統職缺媒合平台，轉型為結合國際鏈結、跨域學習與產業實務的教育場域。在全球職涯發展路徑日益多元的趨勢下，透過制度化國際實習、導入應用藝術與文化創意資源，以及深化永續教育內涵，未來將持續引導學生在多元選擇中探索方向，培養面向未來的關鍵能力。

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