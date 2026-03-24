「亞太轉運北美市占」桃機勝羽田、香港 「1航線」76萬人次奪冠

運研所主任秘書葉祖宏（中）表示，以2024年桃園機場直飛北美9個航點為例，這9個機場中，來自東南亞經亞太各樞紐機場的轉運旅客達982萬。（記者黃宜靜攝）

全球航空客運市場大致恢復至疫情前水準，交通部運輸研究所表示，桃園機場於亞太樞紐機場中轉北美市場，具競爭優勢，以個別航線轉運量來看，桃園往舊金山航線以76萬轉運旅客量，居轉運旅客量前十大航線之首；以亞太機場往北美9航點轉運旅次占比，桃園機場僅輸給南韓仁川機場，還贏過東京羽田機場、香港機場等。

運研所研究員符玉梅說明，為了解東南亞經桃園等亞太樞紐機場前往北美之轉運市場，運研所蒐整桃園、仁川、香港、東京成田、東京羽田、上海浦東等10國機場旅客移動路徑資料，研析東南亞經前述機場中轉前往洛杉磯、舊金山、安大略、西雅圖、芝加哥、休士頓、紐約、溫哥華、多倫多的轉運情形（2024年桃園機場直飛北美9個航點）。

請繼續往下閱讀...

運研所主任秘書葉祖宏表示，以2024年桃園機場直飛北美9個航點為例，這9個機場中，來自東南亞經亞太各樞紐機場的轉運旅客達982萬，桃園機場於此轉運市場表現亮眼，轉運旅客約217萬，市占率22.1%，略低於仁川（23.6%、轉運量232萬），超越東京羽田、香港、東京成田等競爭對手，顯示桃機在此轉運市場具競爭優勢。

符玉梅說明，以個別航線轉運量來看，桃園往舊金山航線以76萬轉運旅客量，居轉運旅客量前十大航線之首，遠高於排名第2的東京羽田往洛杉磯航線（62萬）。以各航線轉運旅客比例來看，轉運量前十大航線之轉運旅客比例幾乎皆超過7成，桃園機場往舊金山航線為74.7%，最高者為東京羽田往芝加哥航線（93.8%）。

符玉梅指出，從桃園機場的北美航線轉運量來看，相較於其他亞太競爭機場，桃園機場的舊金山航線極具有競爭優勢，推測與班次多、地理位置等因素有關；另外，洛杉磯、西雅圖航線也具有競爭力。不過，紐約航線則與其他競爭對手存有明顯差距，顯示桃園機場競爭力主要來自北美西岸市場，北美東岸市場則有提升空間。

葉祖宏表示，密集航網與航班為發展轉運機場基本要件，桃園機場舊金山、洛杉磯航線已具相當競爭優勢，其他航線則有提升空間，建議未來持續增闢北美直飛航線，像是去年開航的鳳凰城航線、今年6月將開航的華盛頓航線等，甚至可新增波士頓航線等，以及透過開拓及強化潛力航線經營、增加高需求航線飛航班次，以縮短旅客轉機時間，並加強與其他航空業者策略聯盟，鞏固中轉北美市場的樞紐地位。

2024年東南亞經亞太樞紐機場中轉至北美9航點旅客量。（圖由運研所提供）

2024年亞太樞紐機場往北美9航點中轉量前十大航線。（圖由運研所提供）

2024年亞太樞紐機場中轉至北美9航點市占情形。（圖由運研所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法