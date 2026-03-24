國民黨北市議員初選首波領表截止 涉詐助理費交保李傅中武未現身

李傅中武議員。（資料照）

國民黨台北市黨部辦理議員初選分階段領表登記作業，第1、2、3選區及平地、山地原住民選區今（24）領表截止，共6人領表，日前涉詐助理費被約談後交保並境管的現任山地原住民議員李傅中武，未現身領表。完成登記的有李芳儒、林杏兒、吳世正及秦慧珠。

士林北投議員陳重文因捲入台智光及北投農會賄選案，一審均被判刑，被認為無法再披藍袍參選。不過，陳重文今天一早9點多，在黨部開門前就抵達，10點左右完成領表。由於明天是最後一天登記參選，陳重文表示，明天行程滿檔，再找時間辦理。

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另被控15年涉詐逾千萬助理費的李傅中武，至下午4點領表截止都未現身，手機呈現關機狀態。不過，3點58分領表截止前，有兩女一男進入市黨部，詢問山地原住民選區是否有人領表登記，工作人員表示沒有，並進一步詢問是否要幫李傅領表，對方可能礙於有媒體在場，態度低調未多說便驅車離開。

今日領表登記狀況，第1選區（士林北投）現任議員林杏兒領表登記，現任議員陳重文、新人黃子哲領表；第2選區（南港內湖）現任議員吳世正領表登記；第3選區（松山信義）現任議員秦慧珠登記、新人滿志剛領表；平地原住民李芳儒領表登記、山地原住民無人領表與登記。

陳重文議員。（資料照）

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