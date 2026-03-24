剴剴案惡保母再提上訴 高院開訊問庭、檢方建請續押

劉彩萱今開訊問庭，對於媒體提問不發一語。（記者楊心慧攝）

台北市惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹2023年凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死，震驚各界，台北地院國民法官庭將劉彩萱重判無期徒刑、劉若琳判18年徒刑；案經上訴，二審維持原判，高等法院今開訊問庭，劉彩萱、劉若琳羈押至今年4月1日屆滿，法官問對羈押是否有意見，兩人皆表示沒意見，檢方則建請續押，劉彩萱、劉若琳也再提出上訴。

面對媒體詢問，為何上訴？希望改輕判嗎？劉彩萱不發一語。劉若琳開庭時看到媒體拍攝全程遮臉不敢抬頭，甚至一度躲在法警身後，就是為了躲避媒體拍攝。

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北院一審判決指出，劉彩萱、劉若琳姊妹皆為專業保母，自2023年9月4日至12月23日晚間剴剴送醫為止，先由劉若琳以不明物體刮傷剴剴的頸部，再由劉彩萱以徒手或持物品毆打、捏拉耳朵、從後推倒撞地等方式傷害剴剴，並以毛巾綑綁、口罩蒙眼方式，限制剴剴的行動自由，劉彩萱還同時拍照傳送給劉若琳。

劉彩萱命令剴剴裸體僅穿尿布罰站、洗冷水澡、在廁所內灌食不足每日營養需求的隔夜菜，姊妹並曾將剴剴綑綁後放入桶子裡，以裸體僅著尿布躺臥在地上、不得變換姿勢。

劉彩萱、劉若琳見剴剴日益瘦弱且有外傷，均未積極帶他去就醫治療，終致剴剴營養不良、身體衰弱，全身至少42處虐待性傷勢，還得了憂鬱症，終至於同年12月24日凌晨因低血容性休克死亡。國民法官庭批評劉彩萱「以虐取樂」，判無期徒刑，劉若琳乃共同正犯，判刑18年。

二審高院合議庭審理後認為，一審法院並無偏見、預斷或者偏不公的情形，原審判決無違誤或不當。因此駁回檢察官以及被告二人的上訴，維持原審所判劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳處有期徒刑18年，本案件仍可上訴。

劉彩萱、劉若琳羈押至今年4月1日屆滿，高院今開訊問庭，法官問對羈押是否有意見，兩人皆表示沒意見。其辯護律師則表示，請法官依法審酌。但檢察官表示，劉彩萱、劉若琳羈押理由仍存在，有羈押必要，建請續押。另外劉彩萱、劉若琳也再提出上訴。

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劉若琳看到媒體拍攝全程遮臉不敢抬頭，甚至一度躲在法警身後，就是為了躲避媒體拍攝。（記者楊心慧攝）

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