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    首頁 > 臺北市

    叫車平台統計：群體社交與家庭移動需求增加 從個人使用擴至多人

    2026/03/24 15:54 記者吳亮儀／台北報導
    「LINE GO」今天（24日）公布用戶使用行為洞察，發現群體社交活動與家庭移動需求增加。（LINE GO提供）

    「LINE GO」今天（24日）公布用戶使用行為洞察，發現群體社交活動與家庭移動需求增加。（LINE GO提供）

    叫車平台「LINE GO」今天（24日）公布用戶使用行為洞察，發現群體社交活動與家庭移動需求增加，主要集中於年輕族群協助長輩叫車、商務聚餐接送，以及朋友聚會後的返程安排，顯示叫車服務已從個人使用延伸到多人與社交場景。

    「LINE GO」說明，由超過495萬用戶的使用行為洞察發現，群體社交活動與家庭移動需求增加，自去年推出「幫人叫車」功能以來，該功能使用率以每月平均3.5％的趟次成長。

    從實際使用情境來看，主要集中於年輕族群協助長輩叫車、商務聚餐接送，以及朋友聚會後的返程安排，顯示叫車服務已從個人使用延伸至多人與社交場景。

    LINE GO表示，由延伸社群分享的優勢，開發「多趟行進中行程」的管理功能，用戶能在同一帳號中，即使第一趟行程尚未結束，仍可持續建立新的叫車行程，最多可建立5趟行程，這功能支援即時叫車、預約叫車及機場接送等服務。

    LINE GO技術長黃佩恩指出，這次功能升級將叫車服務從個人移動工具進一步延伸為移動社群化，進一步建構Social MaaS數位移動生態圈。LINE GO將管理多趟進行中行程上限提升至5趟，讓用戶能提升聚會活動或家庭出遊的交通安排效率，是目前市場上支援最多趟次的的平台。

    LINE GO同步推出「聰明移動，就你最懂」活動，即日起到今年4月30日止，用戶輸入優惠碼「就你最懂」，即可領取最高200元乘車金，適用於LINE GO TAXI叫車服務，數量有限、送完為止。

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