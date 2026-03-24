中配徐春鶯遭起訴！ 受中共指示幫柯文哲與黃珊珊站台 回報台灣政情

曾任台灣民眾黨新住民委員會主委、一度名列民眾黨不分區安全名單的中配徐春鶯。（資料照）

曾任台灣民眾黨新住民委員會主委、並一度名列不分區立委安全名單的中配徐春鶯，涉嫌與中華兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明明知中國共產黨為我國境外敵對勢力，仍長期與對岸組織往來並回報國內政情，並依指示於2022年台北市長及2024年總統選舉期間，為黃珊珊及柯文哲站台造勢。新北地檢署偵結，依違反「反滲透法」等罪嫌起訴徐、鍾等人，並建請法院從重量刑。

起訴指出，徐女與鍾男明知中國共產黨與我國處於武力對峙狀態，仍透過中國民政部轄下海峽兩岸婚姻家庭服務中心等機構及相關統戰組織建立聯繫管道，並與中共民政部海峽兩岸婚姻家庭服務中心主任楊文濤、上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任孫憲等人互動往來，長期回報國內政治人物、政黨動態及中配群體言論與活動情形，並配合滲透來源指示，於2022年台北市長選舉及2024年總統選舉期間，為特定候選人從事宣傳、站台及造勢活動。

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檢方另查出，徐女自2020年至2025年間，未經主管機關許可，私下經營地下匯兌業務，替他人辦理新台幣、人民幣及美元匯兌，累計金額達2875萬餘元，從中獲利約24萬餘元，涉犯銀行法。

此外，徐女與其女兒卜啓正及友人羅穎，涉嫌以虛構任職關係方式詐貸。3人明知卜女未實際在羅男所經營的集智有限股份公司任職，仍由羅男替卜女投保勞保並開立不實在職證明及顧問合約書，再持相關文件向金融機構申請貸款，成功核貸2697萬元，涉犯行使業務上登載不實文書及加重詐欺罪。

檢方也查出，徐女與羅男另以虛偽資料協助中國統戰組織人士來台。2人明知該名中國人士具政治性身分，仍以集智有限股份公司名義申請其來台從事商務活動，並在申請文件中填載不實內容，使對方順利取得入境許可並於2025年10月來台停留，涉犯行使不實文書罪。

檢方認為，徐女與鍾男已取得我國國民身分多年，卻與境外敵對勢力往來，長期回報國內政情與選情，甚至動員中配參與選舉活動，藉此維持其在中配社群中的影響力，行為已影響我國選舉制度與民主政治運作，對國家安全與社會秩序造成重大危害，犯罪動機與手段均應嚴厲非難，因此建請法院對2人從重量刑，以資儆懲。

全案由新北檢指揮調查局台中市調查處偵辦，去年11月26日持法院核發搜索票，搜索徐女住居所等11處，並向法院聲請羈押禁見獲准，全案歷經約4個月偵查，日前偵查終結提起公訴。

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