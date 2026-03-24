案外案！ 新北刑大4警辦台版柬埔寨「虐囚取樂」 倒掛矇面、逼唱芭比Q

「台版柬埔寨」詐騙集團凌虐致死3人，最高法院維持原判，首腦「藍道」杜承哲（中）等3人無期徒刑、王昱傑26年確定。（資料照）

新北市警察局刑警大隊偵一隊副隊長鄭奕賢，過去擔任偵查佐期間，與同隊偵查佐王順賢、張君毅及吳朋諺等人，為偵辦刑案竟涉嫌對2名犯嫌施以凌虐，不僅將人倒掛、矇面、踹頭，還強逼唱歌並錄影取樂。新北地檢署偵結，依刑法「公務員對人犯施以凌虐罪」將4人提起公訴，並建請法院從重量刑。

回顧背景，2022年11月，警方調查失蹤案破獲詐團，發現杜承哲組成車手詐團，以高薪徵才誘人提供帳戶協助詐騙，拒絕者遭拘禁凌虐，全案共救出58人，有3人遭虐致死棄屍。

請繼續往下閱讀...

起訴書指出，同年月3日晚間，鄭奕賢等3人負責偵辦張姓男子棄屍案。因張男拒絕承認犯行，鄭、王、張3人隔天下午將他帶往備勤室內，先以鋁箔紙包覆其頭部，再以腳鐐將其倒掛於備勤室床邊樓梯處，期間持續朝張男頭部及腳部猛擊，並拍打其身體，強逼張男演唱台語歌曲「我甲你攬牢牢」，同時持手機錄影。

同月9日下午，另名遭拘提到案的吳姓男子，也被鄭奕賢、張君毅及吳朋諺帶往備勤室內，以黑色頭套套住頭部，強迫其下跪演唱「完了完了 芭比Q了」等歌曲，隨後由鄭動手毆打，張則以腳踹擊吳男頭部致其倒地，並以手機錄影存證。

檢方認為，鄭奕賢等人身為刑事警察，理應深知程序正義為法治國家核心價值，卻將國家授予的公權力，轉化為發洩情緒或威嚇人犯的暴力工具，在象徵國家法律權威的警察機關備勤室內，以倒掛、矇面、毆擊、戲謔及羞辱等方式對待毫無反抗能力的人犯，行徑已與文明法治國家警察形象背道而馳。

檢方表示，鄭奕賢等人身為執法人員卻知法犯法、目無法紀，嚴重破壞社會大眾對警察的信任，更動搖公眾對司法公正的信賴，應予嚴厲制裁，因此對鄭奕賢、張君毅2人各具體求處2年以上有期徒刑，對王順賢則求處1年6月以上有期徒刑。

至於吳朋諺部分，檢方考量其受制於學長學弟制度影響而未能及時表達反對立場，若於後續審理期間坦承犯行，建請法院量處適當之刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法