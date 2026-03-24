角逐松信提名 滿志剛領表：真正留在地方者不需找那麼多名人加持

滿志剛領表。（記者董冠怡攝）

國民黨台北市黨部辦理議員初選分階段領表登記作業，今為第一梯次（第1、2、3選區及平地、山地原住民）領表最後一天，爭取提名的松山信義擬參選人滿志剛領表後受訪，被問到當下心情時說「很OK」，民調還有一段時間，除了持續勤跑基層，之後也會推出政見文宣，「真正留在地方上的人，不需要找那麼多人加持。」

滿志剛表示，今天先來領表，預計明天登記。心情很OK，就是按照步驟走。因為有在地方勤跑，從中感受到民眾給予的回饋，例如有選民說，上次他差一點點當選，這次一定會支持，或是反映面紙拿很多不要再拿了，代表他一直頻繁接觸市場和街頭，居民已記得他是誰，因此不會很緊張。

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民眾反饋能否轉化並替初選民調加持？滿志剛說，這個他無法控制，畢竟接到電話宛如中樂透，能做的就是持續勤跑基層，讓大家看見他的努力耕耘，希望可以獲得支持，多一名支持者，就有可能多一個會接到電話的人。並預告接下來會推設置垃圾回收站、老舊公廁定期修繕等相關政見文宣，不用再追垃圾車，提升如廁舒適感，貼近民生需求，當其他人都還在初選拜託唯一支持的時候，自己已經在想要如何服務地方。

針對民調前的一波催票策略，他指出，不少擬參選人都是找政治人物站台，或是上節目、宣講，但真正留在地方的那一位，才是來為你服務的人，也不會走；真正留在地方上的人，不需要找那麼多人加持，因為加持完可能就離開了，「過去我留在地方，現在依然健在」。

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