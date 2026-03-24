台灣總統直選30週年美參院跨黨派議員提案肯定 林佳龍致謝：持續合作促進區域和平

外交部長林佳龍24日表示，感謝美國長期以來不分黨派，以具體行動力挺台灣的民主、自由與安全，外交部將持續與美國及全球民主夥伴攜手合作，共同促進區域和平、穩定與繁榮。（資料照）

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）、匡希恆（John Curtis）及軍事委員會「海權小組」民主黨首席議員凱恩（Tim Kaine）等跨黨派議員於美東時間23日共同提出決議案，肯定台灣總統直選30週年，並重申支持美國基於「台灣關係法」及「六項保證」的對台政策。外交部長林佳龍今（24）日表示，感謝美國長期以來不分黨派，以具體行動力挺台灣的民主、自由與安全，外交部將持續與美國及全球民主夥伴攜手合作，共同促進區域和平、穩定與繁榮。

決議案指出，台灣透過多次和平政黨輪替展現民主制度的韌性，台灣人民縱使面對中國的脅迫與恫嚇，仍展現高度韌性並堅定恪守民主價值，為太平洋地區乃至全世界樹立典範，並強調，台灣民主是自由世界的重要戰略資產，也是強健且持久的台美關係之關鍵組成；台灣的民主與法治有助於印太地區和平、穩定與繁榮，並承諾支持台灣自我防衛及台灣人民的自由。

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本決議案也獲得參院商業委員會主席克魯茲（Ted Cruz）、外委會「亞太」小組主席芮基茲（Pete Ricketts）、軍委會「海權」小組主席史考特（Rick Scott）、參議員墨克利（Jeff Merkley）、范霍倫（Chris Van Hollen）、班奈特（Michael Bennet）、費特曼（John Fetterman）及羅森（Jacky Rosen）等多名跨黨派議員連署響應。

外交部指出，美國國會曾於2024年我國總統大選前夕提出決議案，肯定台灣民主成就，本次聯邦參議院於台灣總統直選30週年當天再次公開展現對台灣民主社會的支持，殊具意義。

同日也有聯邦參院外委會主席里契（Jim Risch）、軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）與眾院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）及狄亞士—巴拉特（Mario Diaz-Balart）等多名重量級跨黨派國會議員，公開表達對台灣這項民主重要里程碑的祝賀。

外交部長林佳龍表示，歡迎美國國會再次表達對於台灣民主成就的肯定，並感謝美國長期以來不分黨派，以具體行動力挺台灣的民主、自由與安全。

林佳龍指出，今年是台灣民主社會的重要里程碑，外交部將持續與美國及全球民主夥伴攜手合作，並歡迎國際社會持續以實際行動支持民主台灣，共同促進區域和平、穩定與繁榮。

外交部發言人蕭光偉也藉總統直選30週年的機會再度表示，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；不論是從歷史事實、客觀現狀，或是根據國際法，台灣的主權從來不屬於中華人民共和國，只有台灣2300萬人民有權決定台灣的前途。

蕭光偉強調，中國政府長期扭曲聯大第2758號決議內涵，一再錯誤解釋該決議已決定台灣主權屬於中華人民共和國，並以此作為藉口打壓台灣的國際參與。事實上，該決議從未提及台灣，未決定台灣的歸屬，更未授予北京當局限制台灣國際參與的權力。

蕭光偉表示，我國將與包含美國在內的民主夥伴團結一致，共同撐起「民主保護傘」，一起面對威權主義的挑戰，守護共同價值及以規則為基礎的國際秩序，致力維護台海和平穩定與印太區域安全。

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