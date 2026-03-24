精舍命案她也在場！ 庭上還原喪命瞬間 王薀：這樣子就會死？

王江鎮（右）等人還押看守所。（記者翁靖祐攝）

宗教作家王薀（本名：王江鎮）等人涉嫌虐死信徒蔡淑芬，被依傷害致死等罪嫌起訴，台北地方法院今（24）日開庭審理本案，傳喚過去曾在王薀讀書會下以及精舍中專修的信眾蔣維樺作證。蔣女證稱，蔡淑芬死亡當晚她也在精舍，當天聽到他們把蔡淑芬放在地上的聲音，在場的人叫她都叫不醒並討論說要對她進行急救。

蔣維樺說，自己參加王薀宗教團體下的精舍以及讀書會至少有18年之久，她也透露今天在作證前，有精舍的人試圖和她取得聯繫。檢察官詢問，是否知道對方和她聯繫的原因，蔣維樺則表示大概知道是跟錢有關，但跟今天有沒有關係她並不清楚，並說「我覺得應該和團體的錢有關」。

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蔣維樺回憶，在精舍專修的日子裡，除禁語外，連上廁所、吃東西、洗澡都要祈請，並且也不能帶手機也不能外出。蔣女說，自己每天在要背經、並要做小禮拜，但蔡淑芬在精舍的日子裡一定要大禮拜且每當蔡淑芬試圖停下動作，就會被值班的師姐要求繼續做。

此外，蔣維樺也透露，平時在精舍的3餐都是讀書會先準備好後，由師父帶來給我們，每次大概會準備2天的份量，但沒有人會給蔡淑芬食物。至於蔡淑芬的食物，蔣維樺稱好像都是由蔡淑芬自己準備，且每次聽到蔡淑芬吃東西時都是在吃餅乾。

案發當晚（2024年7月24日），蔣維樺聽到有人在擡東西，然後有很大一聲物體落地的聲響，當時她並不知道外面的人在擡甚麼，直到值班的人怎麼叫蔡淑芬都沒有回應，她才知道被擡過來的是蔡淑芬。當時信眾姜芃妤、ALEX眼見蔡淑芬怎麼叫都沒有反應便說要急救，但因為急救需要口對口呼吸，所以他們也有請示「耀智師父」。此外，蔣維樺也說，在急救蔡淑芬的過程中，她還有聽見蔡淑芬曾發出微弱的叫聲「阿」，但過段時間後就沒有聽到了。

蔣維樺表示，當時在急救進行一段時間以後，有聽到老師（王薀）和他們開擴音通話，聽聞事情經過以後說「這樣子就會死嗎？」王薀的三大護法之一游秀玲就回應「怎麼可能」後續待信眾中醫師何秉潔抵達現場時，蔣維樺也有聽到何秉潔用被嚇到的聲音說「怎麼有屍斑」。

王薀認為，蔣維樺今日在庭上說的證詞很不公平，直言是「荒腔走板」與事實「大相逕挺」，他認為蔣女對於很多事情都說不記得了，不知道其所說的內容，到底哪些是記得正確的，並對此提出質疑。王薀表示，當時也有很多在場的人且也有很多人待的比蔣女久，應該也要傳來當作證人，才是最公平的做法。

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