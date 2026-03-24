立法院207天未審總預算 卓榮泰：誠懇拜託一併審理

立法院院會今（24日）進行行政院長卓榮泰施政報告並備詢（記者陳逸寬攝）

立法院會今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委吳思瑤質詢時表示，總預算已經延宕207天，前所未見，藍白為了下台階，用拆解總預算的方式偷吃步，預算不能挑三揀四。總預算沒審，780億元的國防預算，170億元的第一預備金、第二預備金及災害準備金，100億元的AI新十大建設等，都無法動支。對此，行政院長卓榮泰表示，行政院還是誠懇的拜託立法院，整包的3兆350億元的國家政府總預算，要一併審理。

吳思瑤指出，總預算已經延宕207天，前所未見，連預算書第一頁都沒有翻開，藍白為了下台階，用拆解總預算的方式偷吃步，預算不能挑三揀四，不能差別式待遇、選擇性放行，要審就審3兆350億元一整個完整議案，而不是只放行718億元、占總預算2％，換言之97.63％的預算被擺爛。

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吳思瑤表示，過去擋預算、不審預算的大惡人，現在把自己塑造成大善人，是在給恩惠、做功德，藍白不敢面對的是98％的總預算被丟包。總預算沒審，780億元的國防預算，170億元的第一預備金、第二預備金及災害準備金，100億元的AI新十大建設等，都無法動支。

卓榮泰表示，前面有立委詢問到，包括桃園鐵路地下化、花東鐵路雙軌電氣化、嘉義縣市的鐵路高架化，及國旅加碼等，這個在交通部248億元也是無法動彈。另外，5月汛期將屆，現在發生75年來西部降雨量最少的水情困難，但第一、二備金跟災損金都還沒有辦法動用，行政院的責任如何能對人民負責，如果這個因素是來自立法院未審預算，大家能否共同承擔責任。

卓榮泰說，行政院還是誠懇的拜託立法院，將718億元之外的所有新增、新興計畫和新生預算，包括第一預備金、第二預備金及災害準備金，以及整包的3兆350億元的國家政府總預算，要一併審理。

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