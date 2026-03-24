蕭旭岑被控違反財政紀律 藍委質疑：馬英九久未現身 難得知真相

國民黨副主席蕭旭岑今天稍早受訪說明馬英九基金會人事問題。（記者施曉光攝）

前總統馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈「被迫離職」一事越演越烈，蕭更被基金會控訴違反財政紀律，將送請司法調查。熟知馬英九的國民黨資深立委今表示，許久不見馬英九，無法得知馬的狀況，就更難了解整件事情的真相；不過依照馬過去敦厚的個性，不太可能公開與自己的下屬開撕。

馬英九逾五個月未出席公開活動 引黨內關注

馬英九去年11月1日出席國民黨全代會是馬英九近半年來最後一個公開行程，迄今逾五個月未出席公開活動，也引發藍營內部關注。

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去年11月7日馬英九原訂出席「馬習會十周年研討會」，基金會當時表示，馬因「身體微恙」不克出席，原定發表之致詞稿，改以臉書發文，而過往過年都會現身發紅包和特定活動的馬英九，今年「馬年」也未曾出現，僅1月在臉書有與春聯合照的露面。黨內立委不少人說，「很久沒見到馬英九」，突然身邊的人都被拔掉，狀況恐怕不是這麼單純。

黨內人士表示，針對外傳稱蕭旭岑去大陸「做一些事」可能和金錢有關，他認為僅有可能是猜測，可能沒有實打實的證據，如果沒有鐵證就直接拿來清算人可能有失公平。比較有可能是財務處理上的不謹慎，不一定是蓄意，例如有可能在私人開銷上，但卻使用基金會的名義。

黨內人士說，但像是調整薪資待遇都會經過馬英九、董事會同意，不太可能會有問題，從基金會A錢不太可能，也不是蕭旭岑、王光慈的作風。如果是財務使用過當，那就是觀感問題，不一定是法律問題。

黨內立委說，蕭旭岑、王光慈跟在馬英九身邊這麼多年，沒有功勞也有苦勞，尤其他們是馬英九最困頓的時跟在馬身邊的人，除非今天有明確鐵證才需要做到公開決裂，但依照馬英九敦厚的個性，是不可能對下屬如此絕情，而是會低調處理讓他們默默離開，就像前執行長高華柱的態度一樣，這樣的處理感覺有被逼迫的意味。

藍委形容 蕭旭岑事件已經鬧得血流成河

該立委表示，即便傳言說馬有授權，也不能排除可能有特定人士的壓力，除非司法能證明違法鐵證，但還沒走到這步，已經鬧得血流成河。

蕭旭岑稍早澄清，他過去從未經手過錢，有何財政紀律問題？自己這幾年都在做兩岸青年交流工作，青年交流完全不涉任何利益。

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