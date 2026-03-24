水稻收入保險今年一期作3/31前投保 基本型保費農業部全補助

今年一期作水稻收入保險開放投保到31日為止。（資料照）

我國於2022年開辦水稻收入保險，農業部表示，開辦迄今已累計有14.7萬名農民獲得理賠，金額總計27億元，今年一期作的水稻收入保險即起到31日前開放投保。

水稻收入保險中基本型部分為強制納保，保費由農業部全額補助，農業部表示，為簡化基本型水稻收入保險的投保手續，農民申報種稻作業時，填繳申報種稻書表即完成投保，無須另行填報要保書；當各鄉鎮市區平均產量減少超過2成，每公頃理賠金額為2萬元，不過農民若已經領取水稻現金救助，就不能再領基本型的水稻收入保險的理賠。

請繼續往下閱讀...

水稻收入保險還有加強型，並從去年起開放繳售公糧的農民可投保，農業部表示，加強型水稻收入保險保費由該部補助一半，部分縣市也有提供加碼補助，農民最低只要繳交1成保費，只要鄉鎮產量一期作減產超過5成、二期作產量減少超過1成就啟動理賠，並且投保加強型水稻收入保險的農民，領取水稻現金救助後，還是可領取加強型水稻收入保險理賠。

農業部表示，去年度2期作部分則有1萬名農民獲得出險理賠，理賠金額約1.56億元。

今年一期作的水稻收入保險即起開放投保到3月31日，農業部表示，農民得於申報種稻時，併同投保1、2期作「基本型」保險；投保「加強型」保險部分，因涉及保險費繳納事宜，可洽種植所在地農會辦理。稻米契作產銷集團產區之營運主體及組織型大專業農，可到任一種植地之承保農會辦理投保。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法