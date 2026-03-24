跨黨派力挺外館正名 王婉諭：正名「台灣代表處」是誠實對待認同

國際非營利組織Hello Taiwan 24日舉行記者會倡議台灣外館正名「台灣代表處（TRO）」行動，獲朝野及民間團體支持力挺。（記者方瑋立攝）

國際非營利組織「Hello Taiwan」為倡議「台灣外館正名」為「台灣代表處（TRO）」，今（24）日邀請民進黨立委及台灣在野黨聯盟「台灣前進陣線」時代力量、台灣基進、綠黨及小歐盟等多個政黨代表出席記者會。各黨政要一致認為，外館正名不應被視為衝突，而是對國際社會的「誠實」展現，更是外交正常化的必經之路 。

Hello Taiwan今天邀請民進黨立委鍾佳濱、陳培瑜、郭昱晴、林楚茵、北市議員許淑華等人，以及在野黨聯盟「台灣前進陣線」包括時代力量、台灣基進、綠黨及小歐盟等各黨代表，還有「台灣鷹爸」徐柏岳等民間團體代表，共同出席支持TRO正名倡議。

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王婉諭：正名並非挑起衝突 而是為了「誠實」

時代力量黨主席王婉諭指出，當世界欽佩台灣半導體與民主成就時，外館卻以「台北」示人，是種名不符實的遺憾。她強調，正名不是為了挑起衝突，而是要誠實對待2300萬人的認同。王婉諭呼籲，台灣作為自由進步的國際品牌，應帶著清晰的識別遊走世界。

台灣基進黨主席王興煥引用《論語》「必也正名乎」說，「台北」是過去威權政府為降低主權意涵的妥協產物。他分析，現在世界局勢已變，立陶宛於2021年率先設立「台灣代表處」，已帶動中東歐國家評估正名趨勢。他表示，外交正常化是國家正常化的必經之路，政府不應袖手旁觀，應與民間攜手宣示正名決心。

小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵說，當在國外被問及家鄉時，自然反應都是回答「Taiwan」，少有人會說來自「Taipei」。她認為現在是重新思考主體性的好時機，不應為了迴避衝突而畏首畏腳，應透過教育讓孩子能自信地以身為台灣人為傲。

甘崇緯：連結全球綠黨 為台灣撐出國際空間

台灣綠黨共同召集人甘崇緯則分享，綠黨在參與「全球綠黨」網絡時即是以台灣名義加入，並獲通過決議承認台灣為主權獨立國家。

他提到，國際友台力量如IPAC創始主席包瑞翰（Reinhard Bütikofer）持續推動「2758號決議不涉及台灣」的法律範本，現任聯合國大會主席貝爾伯克（Annalena Baerbock）亦曾公開要求中國禁止武力威脅台灣，顯示當前是台灣邁向國際的最佳時刻，綠黨會持續拓展台灣與國際的友誼，與Hello Taiwan一起為台灣撐出國際空間。

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