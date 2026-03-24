陳見賢符合初選資格 徐欣瑩促黨中央考紀審查、勿發生「一屍五命」

爭取國民黨新竹縣長提名的立委徐欣瑩表示，國民黨的排黑審查要有更高的道德標準。（資料照）

爭取國民黨新竹縣長提名的立委徐欣瑩，昨（23）日以對手新竹縣副縣長陳見賢隱匿黑歷史、違反黨譽等理由，要求立即暫停初選。國民黨組發會表示，經查陳見賢並無違反黨章，符合初選參加資格。徐欣瑩今（24）日在立法院表示，「2026選舉不應產生破口、讓民進黨有機可趁，更不希望發生2026『一屍五命』的外溢效應，希望堅定守護新竹縣的藍天及陽光政治。」

「國民黨的排黑審查要有更高的道德標準」

徐欣瑩說，外界公開國家檔案局有關陳見賢過往曾持利器傷人、經營賭場且詐賭、攜械尋仇、逼人簽本票等資料。徐欣瑩強調，最近地方都對2026選情感到憂心，難道要等到民進黨賴清德總統用國家機器來摧毀國民黨嗎？新竹縣對於黨年底選舉相當重要，為了守住這道防線，國民黨的排黑審查要有更高的道德標準。

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國民黨組發會昨表示，檢肅流氓條例已於2009年釋字第636號被宣告違憲，國民黨黨章亦於2020年9月初全國代表大會通過排黑條款，其中「檢肅流氓條例」也於該修正案因應釋憲案刪除。針對徐欣瑩的陳述，經查，陳見賢並無違反黨章，符合初選參加資格。

徐欣瑩表示，過去陳見賢面對一清爭議曾說「吃個麵就被抓」，但這幾天赫然發現國家檔案局文件記載陳見賢過往有暴力傷害、設賭詐賭等行為，證明陳根本是隱匿實情、欺騙新竹縣選民、完全沒有對社會交代，更顯示他不應該有初選資格。因此向黨中央表示立即停止初選，並就陳見賢過往爭議行為交由考紀會進行排黑審查，若審查結果屬實，就應立即撤銷其參選資格。陳見賢昨稱要提告，徐欣瑩說「難道是打臉國家檔案局的資料？」因此再度呼籲黨中央考紀會介入審查。

徐欣瑩進一步表示，黨中央昨下午用《檢肅流氓條例》來回應，就是認證陳見賢同志就是流氓。根據「中國國民黨115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名作業要點」第五點有關提名資格，明示「黨員有上述各款情事（違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法或貪污治罪條例），其案情雖未經法院判決有罪，惟經中央考核紀律委員會認定對社會公義有害，對本黨聲譽有損，予以停止黨權、撤銷黨籍、開除黨籍處分者，亦同。」因此陳見賢不應該有參選資格。

徐欣瑩進一步說，根據上述要點規定，國家檔案局所記載的暴力傷害、設賭詐賭、攜械傷人，因此受到一清管訓三年，這樣難道沒有對社會公益有害？難道不對本黨聲譽有損？新竹縣民以及黨員同志都可以來評判。

對於黨中央回復，徐欣瑩說尊重黨中央的制度，「但新竹縣陽光政治能否實現，是全體縣民和國民黨黨員來做最後決定。」她並強調「2026選舉不應產生破口、讓民進黨有機可趁，更不希望發生2026『一屍五命』的外溢效應，希望堅定守護新竹縣的藍天及陽光政治。」

針對陳見賢指控賄選，徐欣瑩表示完全是不實指控，若真如此，檢警調早已調查，且該活動屬地方交流性質的客廳會，「陳見賢也舉辦幾百場」，陳的指控完全是子虛無有。

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