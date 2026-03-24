朱立倫本週受邀參加立院國民黨團餐敘 黨內人士：不必過度解讀

前國民黨主席朱立倫。（資料照）

據傳立法院國民黨團繼上週與黨主席鄭麗文餐敘之後，本週五將邀前國民黨主席朱立倫餐敘，一位清楚並了解朱陣營想法與動向的黨內人士今日證實，朱立倫已經接受邀請，當天大家將會一起討論黨團所關切的議題，這位人士並強調，藍軍立委以餐會形式向前黨主席請益，再正常不過，外界不必過度解讀。

據透露，朱立倫當天會把主要重點放在能源議題，因為去年大罷免期間，朱立倫極力要求推動核管法修法，至於軍購部分著墨會比較少，只會強調美方軍售應該符合台灣人民的需求，同時朱立倫應該會多談過去自己與美國互動的經驗，這次台中市長盧秀燕訪美期間見到的美方人士，其實都是朱立倫的好朋友，朱會多與立委交流國民黨應該走的穩健路線。

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該人士還說，國民黨團幹部上週就已經向朱立倫提出邀請，名義上就是想與朱立倫聯誼交流，並請益黨團關注的議題。

有關外界解讀朱陣營有與目前的黨中央別苗頭的意味，這位人士表示，這只是個人感受的問題，無論軍購或核管法以及盧秀燕、朱立倫的訪美經驗，對於國民黨2026選舉應該都是正面的，況且有很多朱立倫過去提名的不分區藍委要參加今年的縣市長選舉，大家都希望國民黨這次選舉能有一個穩健的作法，透過餐會的形式向前黨主席請益一些議題攻防的看法，再正常不過。

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