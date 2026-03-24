直播爆高虹安收柯700萬 李貞秀：激動失言、未經查證、會當面道歉

民眾黨立委李貞秀稍早出面說明，坦承當時是一時情緒激動而失言，事實未經查證，後續會找機會向高虹安當面致歉。圖為李貞秀上週首於內政委員會上台質詢。（資料照）

民眾黨立委李貞秀昨（23）晚直播時脫口爆料，新竹市長高虹安曾收受民眾黨創黨主席柯文哲700萬元，引發各界熱議。儘管高今（24）早已發聲明切割否認，仍難擋輿論發酵。對此，李貞秀稍早出面說明，坦承當時是一時情緒激動而失言，事實未經查證，後續會找機會向高虹安當面致歉。

李貞秀今早召開臨時記者會，回應週一晚間直播言論爭議，她指出，她昨晚直播時因想起近期不斷被打壓，加上外界對民眾黨、創黨主席柯文哲的質疑與頻繁攻擊，導致自身情緒激動一時不察，混淆了庭訊內容、媒體報導等各種資訊而給錯說法、甚至提及具體金額，「這個是我要道歉的地方」。她說，柯文哲的募款每分每毫都用於黨務，沒有進入他的口袋。

請繼續往下閱讀...

李昨晚於個人直播時脫口爆料月前復職的新竹市長高虹安，過去曾收受柯文哲700萬，遭高本人切割並發聲明博駁斥。她重申，無論是外界傳聞的Excel「500」，還是李所稱的「700」，皆是子虛烏有、並非事實。高強調，民眾黨贊助她的選舉經費是依法撥付的政治獻金，有匯款紀錄並如實申報，也經監察院查核，網路公開紀錄查得到。

高直言，若有必要她願至法院作證並公開說明，並呼籲傳播未經查證、惡意誹謗言論的放話者「自重」。

李貞秀表示，她與高虹安並無私交，過去亦無直接接觸，因此直播上的說法確實是她在情緒混亂下的失言，坦承應該道歉的是她；強調如果有機會遇到高虹安，「我會再親自再跟他道歉一次」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法