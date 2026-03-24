為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺北市

    直播爆高虹安收柯700萬 李貞秀：激動失言、未經查證、會當面道歉

    2026/03/24 12:44 記者陳治程／台北報導
    民眾黨立委李貞秀稍早出面說明，坦承當時是一時情緒激動而失言，事實未經查證，後續會找機會向高虹安當面致歉。圖為李貞秀上週首於內政委員會上台質詢。（資料照）

    民眾黨立委李貞秀稍早出面說明，坦承當時是一時情緒激動而失言，事實未經查證，後續會找機會向高虹安當面致歉。圖為李貞秀上週首於內政委員會上台質詢。（資料照）

    民眾黨立委李貞秀昨（23）晚直播時脫口爆料，新竹市長高虹安曾收受民眾黨創黨主席柯文哲700萬元，引發各界熱議。儘管高今（24）早已發聲明切割否認，仍難擋輿論發酵。對此，李貞秀稍早出面說明，坦承當時是一時情緒激動而失言，事實未經查證，後續會找機會向高虹安當面致歉。

    李貞秀今早召開臨時記者會，回應週一晚間直播言論爭議，她指出，她昨晚直播時因想起近期不斷被打壓，加上外界對民眾黨、創黨主席柯文哲的質疑與頻繁攻擊，導致自身情緒激動一時不察，混淆了庭訊內容、媒體報導等各種資訊而給錯說法、甚至提及具體金額，「這個是我要道歉的地方」。她說，柯文哲的募款每分每毫都用於黨務，沒有進入他的口袋。

    李昨晚於個人直播時脫口爆料月前復職的新竹市長高虹安，過去曾收受柯文哲700萬，遭高本人切割並發聲明博駁斥。她重申，無論是外界傳聞的Excel「500」，還是李所稱的「700」，皆是子虛烏有、並非事實。高強調，民眾黨贊助她的選舉經費是依法撥付的政治獻金，有匯款紀錄並如實申報，也經監察院查核，網路公開紀錄查得到。

    高直言，若有必要她願至法院作證並公開說明，並呼籲傳播未經查證、惡意誹謗言論的放話者「自重」。

    李貞秀表示，她與高虹安並無私交，過去亦無直接接觸，因此直播上的說法確實是她在情緒混亂下的失言，坦承應該道歉的是她；強調如果有機會遇到高虹安，「我會再親自再跟他道歉一次」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播