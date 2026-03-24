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    顧立雄稱美方不接受國民黨3800億軍購版本 柯志恩：民進黨要說清楚

    2026/03/24 12:48 記者葛祐豪／高雄報導
    柯志恩今天舉行首場願景政見發表會。（記者葛祐豪攝）

    柯志恩今天舉行首場願景政見發表會。（記者葛祐豪攝）

    針對國防部長顧立雄昨（23）日表示，美國應不會同意國民黨版本3800億元軍購案；國民黨立委柯志恩今（24）日受訪指出，她身為台美國會聯誼會會長，也與美國國會有充分溝通，「所謂美國不同意，不同意在哪」，民進黨應該具體說清楚。

    立法院昨（23日）初審國防特別預算條例，針對行政院1.25兆元版本與在野黨版本出現激烈攻防。國防部長顧立雄直言，經與美方長時間溝通，美方「應該不會接受」國民黨提出的3800億元版本，更示警若台灣無法展現防衛決心，「將衝擊美國印太戰略」，引發關注。

    對此，柯志恩今天受訪指出，國民黨一向支持國防自主，也認同強化國家防衛能力的必要性，但對於目前規劃採購的軍備項目，仍須就實際需求、交付期程及預算合理性，進行嚴謹檢視。

    柯表示，外界關注的重點，應在於採購內容是否符合國防需求，裝備能否如期交付，以及整體預算編列是否妥適，這些都是國會應盡的監督責任，並沒有否定整個國防軍售。

    柯志恩認為，美方是否同意軍售案，仍須透過正式管道與實質對話釐清，不能僅依民進黨單方面說法下定論。她身為台美國會聯誼會會長，會持續與美方國會及相關人士保持溝通。

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