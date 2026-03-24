重啟核二、核三 羅智強酸「渣男話術」：虛耗國家財政

羅智強受訪時批評，非核家園虛耗國家財政近7500億，如今核二、核三重啟要花好幾千億元，錯誤能源政策須付出代價。（記者孫唯容攝）

總統賴清德日前表示，核二、核三具重啟運轉條件，台電已在準備重啟程序，引發各界關注。國民黨立委羅智強今（24）日上午陪同中正萬華擬參選人郭音蘭前往掃街，羅智強受訪時批評，非核家園虛耗國家財政近7500億，如今核二、核三重啟要花好幾千億元，錯誤能源政策須付出代價。

羅智強指出，過去這十年非核家園，顯然是一場用大量國家財政堆積出來的謊言，國庫已經虛耗將近七千五百億元，錯誤能源政策已付出代價，他也看到最近估算，核二、核三重啟要花好幾千億，完全就是因為民進黨標舉非核家園的意識形態，阻擾國家發展。

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羅智強表示，特別在中東戰爭、能源危機上，看到錯誤能源政策，逼賴清德自承謊言要「返核」，過去民進黨表示「我是人我反核，不反核就不是人」，現在賴清德告訴大家，原來大家誤會，反是返回的返，不是反對的反。

羅智強指出，這種昨是今非，虛耗國家財政事情，真的不要再發生了，同時這也證明國民黨比較誠實，甚至當時發生日本311海嘯而產生非核社會情緒，國民黨的能源政策一直是減碳優於非核，國民黨堅持正確政策政黨，即便受到選舉損失，遭到民怨，但他們知道國家長遠就是要走這條路，時間證明國民黨的正確，長遠計畫必須要走這條路。

羅智強也開酸，曾經聽過笑話，男生對女生發下山盟海誓要長長久久，一定會娶你照顧一輩子，但是婚後隔天就離婚，女生質疑男生說謊時，「我有答應要娶你、我有做到啊，只是娶你之後隔天就離婚。」這即是非核家園的渣男辯護。

他也表示，蔡英文稱自己任期只到2024年，就不是她的事，確實很誠實，「2025年我做到了啊，只是2026年我放棄了。」當時就民進黨就打定主意，非核家園只有2025年，所以現在2026年宣布要重啟核電，還是回到一句話「我們要誠實的政黨，不需要欺騙的政黨。」

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