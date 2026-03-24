沈伯洋代鄭麗君出戰台北市? 莊瑞雄笑稱：準備幫他募款

民進黨立院黨團24日召開輿情回應記者會，立委莊瑞雄（右）、沈伯洋（左）等人回應北市長選戰話題。（記者塗建榮攝）

民進黨台北市長人選尚未底定，黨秘書長徐國勇昨召集台北市的黨籍立委及民代討論市長選情，目前政院副院長鄭麗君仍是第一首選，備案人選則有民進黨立委沈伯洋、吳思瑤等人。面對媒體關切是否出線參選，沈今受訪時保守回應，目前對他來說最重要的是軍購條例審查；民進黨選對會成員、黨團幹事長莊瑞雄則向笑稱，準備幫他募款。

沈伯洋：一切應尊重選對會決定

沈伯洋表示，從去年開始就有民眾推薦等聲音，民進黨本身有一套非常成熟的選對會提名機制，一切應尊重選對會決定。自己目前是黨團副幹事長，目前最重要的是讓院版軍購條例順利過關。

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身兼選對會成員的莊瑞雄補充，這題問沈伯洋不準，要看沈伯洋接下來在國會的頻率，就可以看出端倪，看他這樣的回應，何止是選首都市長的料，這個選什麼都可以了。

莊瑞雄也說，沈伯洋本人現在問不出什麼，更打趣地說：「我準備幫他募款」。民進黨在提名六都人選不會是「阿貓阿狗」，一定都是強棒，也不用太急。

他強調，如果是由沈伯洋出線，競選團隊組建速度會比其他人更快，「我們對他有期待，但他本人都已經講得這麼保守了，我也不知道最後會是誰，拭目以待」。

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