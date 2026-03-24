北市重陽敬老金重複匯款逾5000筆 社會局：抵今年款項不追討

台北市重陽敬老金每年約從8月開始發放。（資料照）

台北市社會局每年8、9月發放重陽敬老金給年滿65歲以上的長者，今年有長輩在1月就收到，經反映後才發現是作業系統異常導致；社會局說明，委外廠商去年完成現金發放作業後，有幾頁領現金的資料未勾選掉，導致匯款作業第二階段補發時，重複匯款給已領現金的長者。內部討論若收回恐造成長輩不便，因此決議是抵銷今年的重陽敬老金，並在本月23日發函通知重複領取者。

社會局說明，去年約有57萬人領重陽敬老金，今年迄今人數已超過58萬人；老人科約3、4名同仁負責相關業務，但因為資料龐大，因此由資訊室委外給廠商協助辦理發放作業，該廠商承接相關業務已超過5年。往年發放順序都是先靠卡，接著現金領取，最後階段才是匯款。去年在完成現金領取作業後，有幾頁資料未勾選掉，導致匯款時有人重複領取。

請繼續往下閱讀...

社會局表示，今年過年節接獲一名長者透過里長、區公所反映「怎麼多了一筆1500元」，經向廠商了解才知道原委；清查後約有5000多筆受影響，分散在各行政區都有數百筆，與廠商的資料排序有關。匯出的金額有1500元跟3000元兩種，總金額約900多萬元。

社會局表示，得知出包後討論因應措施，擔心要長輩繳回溢領的金額會造成長輩不便與困擾，也擔心長輩會覺得被詐騙，最後也考量到同仁的工作量，因此決議抵銷今年的重陽敬老金；若今年仍領取原金額者，直接抵銷；若改變級距從84歲跨入85歲，改領3000元者，屆時將補發差額。不同版本的通知信函已在23日發出。

社會局也提到，其中若有長輩遷出或死亡，不會追討相關金額；因此疏失造成的額外支出，包括人事費等，會在實際的金額數字出爐後，向廠商求償。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法