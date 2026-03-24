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    首頁 > 臺北市

    馬辦指蕭旭岑違反「財政紀律」莊瑞雄：若是收紅錢 會嚇死人！

    2026/03/24 11:36 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立院黨團24日召開輿情回應記者會，黨團幹事長莊瑞雄回應時事議題。（記者塗建榮攝）

    民進黨立院黨團24日召開輿情回應記者會，黨團幹事長莊瑞雄回應時事議題。（記者塗建榮攝）

    前總統馬英九基金會日前發聲明，切割前馬英九基金會執行長蕭旭岑與「前員工」王光慈言行不能代表馬英九立場後，昨又透過基金會表示，將委請律師針對「嚴重違反財政紀律情事」送請司法機關深入調查。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今受訪時說，馬辦沒講清楚，導致外界一頭霧水，如果是收紅錢，那會嚇死人！

    蕭旭岑今受訪時澄清，自己這幾年都在做兩岸青年交流工作，青年交流完全不涉任何利益，這也是馬英九的理念，有人以波髒水的方式破壞兩岸交流，非常可惡。

    莊瑞雄表示，哪怕國民黨都已不再執政了，黨內宮廷鬥爭還是相當精彩，其中「踩了財政紀律的紅線」這就是非常負面的名詞，但白話沒有講出來。以非官方來看「財政紀律」的話，通常涉及掏空、背信、侵佔等，但馬辦沒講清楚，導致外界一頭霧水。

    「如果是收紅錢，那會嚇死人！」莊瑞雄直言，國民黨現任黨主席鄭麗文都讓外界覺得，國民黨中央黨部上頭的雲看起來都紅紅的，若馬辦都涉及到收紅錢，不就嚇死人了嗎。

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