為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺北市

    李貞秀失控罵鍾小平是狗 范雲：不適合民主政治公職身份

    2026/03/24 11:05 記者林哲遠／台北報導
    民進黨團記者會。（記者塗建榮攝）

    民進黨團記者會。（記者塗建榮攝）

    中配李貞秀立委身份問題延燒，李貞秀昨先怒嗆國民黨籍台北市議員鍾小平「那條狗，我都說他是狗…不配當人」遭網友撻伐；深夜李貞秀又開直播邊哭邊抱怨鍾小平是壞人：「我罵他狗，現在輿論都罵我」更說出「要代替月亮懲罰內政部長劉世芳」等語。民進黨團書記長范雲今受訪時說，李的問題並非歧視問題而是造假，此外其言論不尊重人，不是很適合民主政治的公職身份。

    民進黨團幹事長莊瑞雄表示，自己也養了很多狗，國會議員應該是監督政府、好好問政，至於監督狗或是罵人是狗，這文化在立法院比較不好。他強調，「人跟狗本來就不容易對話，寵物就喜歡牠就好，把人比喻成狗不太好。」

    黨團書記長范雲直言，看到李貞秀爆哭，該哭的應該是民進黨；事實上，這一直都不是歧視的問題，民進黨團歡迎所有的外籍配偶包含陸配，李貞秀的問題不是陸配問題，而是造假，李貞秀違反我國法律的忠誠義務。

    范雲提及，每個國家對公職都有相關規定，以美國為例，其最高首長還有出身地的規定，這也是對忠誠度的要求。希望每個政黨都能遵守國家的法令，絕非歧視任何的個人，以及任何外籍配偶包含中配。

    至於李貞秀昨晚的直播，范雲說，她的很多言論都令人感覺到，很不尊重其他人，不管是對鍾小平還是劉世芳。擔任公職，尊重每一個人是最基本的要求，看起來李貞秀女士，不是很適合民主政治的公職身份。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播