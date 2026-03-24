李貞秀失控罵鍾小平是狗 范雲：不適合民主政治公職身份

民進黨團記者會。（記者塗建榮攝）

中配李貞秀立委身份問題延燒，李貞秀昨先怒嗆國民黨籍台北市議員鍾小平「那條狗，我都說他是狗…不配當人」遭網友撻伐；深夜李貞秀又開直播邊哭邊抱怨鍾小平是壞人：「我罵他狗，現在輿論都罵我」更說出「要代替月亮懲罰內政部長劉世芳」等語。民進黨團書記長范雲今受訪時說，李的問題並非歧視問題而是造假，此外其言論不尊重人，不是很適合民主政治的公職身份。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，自己也養了很多狗，國會議員應該是監督政府、好好問政，至於監督狗或是罵人是狗，這文化在立法院比較不好。他強調，「人跟狗本來就不容易對話，寵物就喜歡牠就好，把人比喻成狗不太好。」

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黨團書記長范雲直言，看到李貞秀爆哭，該哭的應該是民進黨；事實上，這一直都不是歧視的問題，民進黨團歡迎所有的外籍配偶包含陸配，李貞秀的問題不是陸配問題，而是造假，李貞秀違反我國法律的忠誠義務。

范雲提及，每個國家對公職都有相關規定，以美國為例，其最高首長還有出身地的規定，這也是對忠誠度的要求。希望每個政黨都能遵守國家的法令，絕非歧視任何的個人，以及任何外籍配偶包含中配。

至於李貞秀昨晚的直播，范雲說，她的很多言論都令人感覺到，很不尊重其他人，不管是對鍾小平還是劉世芳。擔任公職，尊重每一個人是最基本的要求，看起來李貞秀女士，不是很適合民主政治的公職身份。

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