「強吸胸部頭埋雙腿」猥褻女法官、書記官 庭長蔡明宏二審改重判

士林地院男法官蔡明宏（已停職），被控2022年在車內強制猥褻同法院女法官，以及18年前猥褻一名女書記官，甚至強行吸吮左乳、將頭臉埋入她雙腿稱「再5分鐘就好」。（資料照）

士林地院男法官蔡明宏（已停職）被控2022年在車內強制猥褻同法院女法官，以及18年前猥褻一名女書記官，甚至強行吸吮左乳、將頭臉埋入她雙腿稱「再5分鐘就好」，一審台北地院依2件強制猥褻罪分別判刑1年6月、1年，定應執行2年2月徒刑。案經上訴，高等法院今改判3年10月，認定一審未考量蔡犯後態度及身為法官知法犯法，因此加重改判。

2022年6月署名「妳不孤單」的士院法官在法官論壇發文指出，蔡明宏假借關心工作，開車載剛分發不久的年輕女法官至陽明山用餐，並刻意選擇不同的路線下山，女法官發現路徑有異，拿出手機欲查地圖，蔡卻用手將她手機壓回提袋內，將車駛進中湖戰備道的無尾巷內藉故停車，對女法官進行「不只一輪的噁心騷擾行為」。

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士林地檢署調查發現，蔡除了猥褻女法官案，早在2007年擔任士院行政庭長時，也涉犯另一件強制猥褻案，利用行政庭長權勢，以感謝辛勞為藉口，邀約法院書記官晚餐，並在車上按摩書記官肩膀及脖子，順勢從後環抱住她，隔衣撫胸並強吻，再伸手將胸罩上推、吸吮左乳，更將頭臉埋入她雙腿間，並稱「再5分鐘就好」，強行猥褻得逞。

北院審理期間，蔡明宏不認罪，數度在庭外對媒體喊冤，質疑書記官控詞前後不一致，例如喝咖啡、性騷的前後時序相反，他還詛咒被害人「前後說法不一、誣賴陷害別人的人，會被上天懲罰」。

一審判決書指出，蔡明宏身為法官，本應保有高尚品格，謹言慎行，且他有多年刑事審判經驗，應知悉性侵害事件對於被害人的衝擊極大，不僅身心受創嚴重，亦將造成被害人無法抹滅的痛苦記憶，蔡竟不知潔身自愛，為滿足一己私慾，不尊重2被害人的性自主決定權。

案件爆發後，蔡明宏對於2名被害人，均虛稱以她們有工作表現或同事相處等問題，有誣陷他的動機。台北地院兼衡蔡犯後否認犯罪的態度，未與2女達成和解或徵得原諒，依此將2罪分別量處有期徒刑1年6月、1年，應執行2年2月。

高院今考量蔡明宏的犯後態度不佳、堅決不認罪，以及認為一審未審酌蔡明宏身為法官卻不潔身自愛，依2件強制猥褻罪分別判刑2年10月、1年10月，應執行3年10月。

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