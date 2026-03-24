民調揭宜蘭縣長選舉白營泡沫化危機 吳靜怡：地方基層能量已在幻滅

針對2026年宜蘭縣長選舉，有電視台民調指出，在綠、藍、白皆推派人選之下，各黨參選人分別有33%、28%、8%的支持度。吳靜怡認為，民調揭露白營泡沫化危機。圖左為民進黨參選人林國漳，右為國民黨參選人吳宗憲。（本報合成）

針對2026年宜蘭縣長選舉，有電視台民調指出，在綠、藍、白皆推派人選之下，各黨參選人分別有33%、28%、8%的支持度，媒體人吳靜怡指出，民調揭露白營泡沫化危機，目前柯文哲雖還沒被判刑，但黃國昌把民眾黨推向邊緣，民眾黨似乎已經在黃國昌的領導下倒數計時。她也形容民眾黨有兩力，分別為柯文哲對清廉價值的破壞力，以及黃國昌焦土戰的排斥力，並指民眾黨從「關鍵少數」變「邊緣少數」。

吳靜怡在臉書發文指出，TVBS公布了2026宜蘭縣長選戰的最新民調，這份數據不只是藍綠勝負的指標，更是民眾黨的「病危通知書」。她表示柯文哲在宜蘭曾經拿下接近3成的選票，那時候宜蘭人願意給第三勢力一個機會，但兩年後的時間，在3黨3人參選情境下，林國漳33%、吳宗憲28%、陳琬惠只剩8%，這代表民進黨目前是領先但不安全，國民黨則是落後但完全有追上的空間，而民眾黨在地方基層的能量，正在像泡泡一樣，不用等柯文哲司法判決下來，就已經在自我幻滅。

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吳靜怡質疑，柯文哲的京華城案、政治獻金案雖然還沒一審宣判，但這個全面「批判司法」的行徑已經癱瘓了民眾黨的道德制高點，過去講「清廉」大打林姿妙貪汙，格外顯得超級諷刺。

吳靜怡也批評，黃國昌身為黨主席，實質上卻把民眾黨帶進了一個「窄門」，他採取的是焦土戰略，在立法院與國民黨深度綑綁，雖然保住了少數「深白粉」的熱情，卻徹底推開了最重要的中間選民。

吳靜怡表示，在「三腳督」的情況下，陳琬惠的支持度不但無法威脅藍綠，反而成為了一個尷尬的「攪局者」。更慘的是，民調顯示，原本支持柯文哲的年輕族群，有高達四成流向不表態，或者回流綠營。林國漳雖然是「政治素人」，但年輕票、特定地區與基本盤穩固，讓他取得優勢，陳琬惠8%支持若轉移，吳宗憲可直接吃下大部分（53–69%）支持度，讓藍綠對決進入誤差範圍內，2022年投給林姿妙的人，在藍綠對決時，也只有57%支持吳宗憲，仍有25%轉向林國漳，這代表林姿妙的票，不會自動完整移轉給吳宗憲，國民黨空降吳宗憲短時間讓宜蘭人無法接受。

吳靜怡直言，宜蘭數據的真相顯示，民眾黨從「關鍵少數」變「邊緣少數」。質疑，當白營成為年輕人不喜歡的政黨，中間選民不再信任的政黨，民眾黨還剩下什麼。

吳靜怡分析，柯文哲一審判決結果只是形式上對民眾黨清廉價值的終結，民眾黨真正的危機是政治上的失能，黃國昌把民眾黨推向了極端化的邊緣，讓白營在地方選舉中失去了「執政想像空間」。她也直言宜蘭民調只是一個縮影，如果民眾黨繼續在立法院擋總預算、擋軍購、放縱李貞秀雙重國籍還繼續玩火，又在地方選舉到處玩假，那麼2026年的冬天，我們就會親眼見證台灣第三勢力的集體泡沫化。

吳靜怡強調，反綠，不是一個民主政黨有智商的口號選擇。選票是代表人民的聲音，民眾黨應該負責任地找回這樣的聲音。

據悉，該次民調是自115年3月13日至3月19日晚間6時30分至晚間10時進行，對象為20歲以上宜蘭縣民。由人員進行電話訪問，共接觸1221位民眾，有效樣本1042位；在95%信心水準下，抽樣誤差控制在正負3.0個百分點以內，調查經費來源為TVBS。

TVBS公布2026宜蘭縣長選戰的最新民調，在3黨3人參選情境下，林國漳支持度33%、吳宗憲28%、陳琬惠（見圖）則是只剩8%。（資料照）

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