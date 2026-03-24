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    首頁 > 臺北市

    獨家》北市重陽敬老金出包！ 1月提前匯款5000多筆 林亮君轟「一市兩制」

    2026/03/24 09:39 記者何玉華／台北報導
    台北市議員林亮君說，北市府出包提前匯款重陽敬老金，造成「一市兩制」的荒唐情形。（資料照）

    台北市議員林亮君說，北市府出包提前匯款重陽敬老金，造成「一市兩制」的荒唐情形。（資料照）

    台北市政府搞烏龍！原本9月發放的重陽敬老金，竟因發放作業系統異常，社會局已經提前發給申請匯款帳戶的長者，台北市議員林亮君直呼荒唐，選擇悠遊卡靠卡或領取現金的長輩，要等到9月才能領到。同樣是敬老禮金，卻因為市府的低級錯誤造成「一市兩制」，不僅公平性盡失，也增加基層的工作量；社會局說明，因發放平台系統功能異常，提前匯款約5000餘筆禮金，已依契約規定向承辦廠商嚴正要求負擔相關損害賠償責任。

    林亮君指出，重陽敬老禮金發生提前誤發的烏龍，顯示市府行政失能、螺絲掉滿地，暴露內部控管機制完全失靈。她表示，選擇匯款領的民眾提早入帳，但選擇靠卡或領取現金的長輩，卻要等到9月，市府的低級錯誤造成「一市兩制」，公平性盡失。提早誤發也導致9月以前從84歲跨入85歲的長輩需補發，增加基層同仁的負擔與額外業務量，是無形的行政成本。

    林亮君表示，社會局把問題推給發放作業系統異常，是在推卸責任。每年重陽禮金的發放，金額龐大、作業繁複，社會局應有一套基本的作業程序及檢核流程，怎麼會通通都推給廠商？要求市府檢討內部作業流程，並釐清相關人員疏失；因此低級失誤導致公務員工作量暴增而衍生的加班，必須依法給予足額的加班費或補休。蔣萬安應為此事向台北市的長輩致歉。

    社會局表示，敬老禮金依資格分為1500元、3000元及1萬元三種級距，2025年受惠長者約57萬餘人。因發放平台系統功能異常，今年1月14日提前將約5000餘筆禮金匯入已登記匯款帳戶的長者。針對此一作業疏失，已依契約規定向承辦廠商嚴正要求負擔相關損害賠償責任。並自3月23日起，陸續寄發通知函到已收到款項的長者戶籍地址，說明該筆款項即為115年重陽敬老禮金，並提供查證管道，協助民眾確認訊息真偽。

    台北市的重陽敬老金領取有匯款、悠遊卡靠卡、領現金3種方式，整個作業期程長達4個月，在今年區里長有約時，就有里長當著台北市長蔣萬安的面，批評發放方式複雜，讓長輩跟里長都非常困擾。

    台北市重陽敬老金出包，提前在1月份匯出5000多筆，社會局昨（23）緊急發函通知收到款項的長者。（記者何玉華翻攝）

    台北市重陽敬老金出包，提前在1月份匯出5000多筆，社會局昨（23）緊急發函通知收到款項的長者。（記者何玉華翻攝）

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