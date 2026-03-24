每件抽5％、收賄近百萬 台北市立大學採購人員涉貪70萬交保

檢察官經漏夜偵訊後，認定查男涉犯貪污治罪條例中的不違背職務收受賄賂罪，諭令70萬元交保，並限制出境、出海。（記者吳昇儒攝）

國立台北市立大學總務處前採購人員查振漢涉嫌於任職期間，利用驗收權限，以每件5%比例向廠商索賄數萬元至15萬元不等賄款。得手後，就放行工程驗收。台北地檢署昨日指揮調查局台北市調查處進行搜索，經檢察官漏夜偵訊後，認定查男涉犯貪污治罪條例中的不違背職務收受賄賂罪，諭令70萬元交保，並限制出境、出海。

檢調查出，查男自2018年至2023年間曾任北市大天母校區總務組採購相關職務，辦理校區多項工程標案時，疑利用負責驗收作業機會，向承攬廠商索取現金賄款，每次金額約數萬元至15萬元不等，涉及標案約5至6件，不法所得近百萬元。

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其中包含台北巿立大學天母校區的詩欣館、科資大樓的消防改善工程及屋頂防水等工程；另外，查振漢明知有廠商借牌圍標，卻收取好處後默許廠商違法行為，直至查男退休後遭到檢舉，疑似擔心東窗事發，於去年申請退休。

台北市調查處接獲檢舉後，報請台北地檢署由檢肅黑金專組檢察官游欣樺組成專案小組偵辦。檢調昨日兵分9路，搜索永安工程行、昌昆營造公司及任証消防工程公司共9處，並通知涉案廠商7人到案說明。

檢調昨日約談到案對象，除主嫌查振漢外，另也約談涉案3家廠商，其中任証公司負責人陳春盛因借牌圍標涉犯被諭知諭知20萬元交保，公司員工黃國欽10萬元交保，其餘業者及公司員工，經檢察官以被告身分訊問後均請回。

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