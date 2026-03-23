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    首頁 > 臺北市

    馬英九基金會證實有「嚴重違反財政紀律」情事 將送司法調查

    2026/03/23 18:47 記者林欣漢／台北報導
    馬英九基金會董事長、前總統馬英九日前聲明，基金會前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑（見圖）已經離職，未來言行不能代表基金會與馬英九的立場，引發外界諸多揣測。（資料照）

    馬英九基金會董事長、前總統馬英九日前聲明，基金會前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑（見圖）已經離職，未來言行不能代表基金會與馬英九的立場，引發外界諸多揣測。（資料照）

    馬英九基金會董事長、前總統馬英九日前聲明，基金會前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑與「前員工」王光慈已經離職，未來蕭、王兩人言行不能代表基金會與馬英九的立場，引發外界諸多揣測。馬英九基金會執行長戴遐齡今晚表示，因外界人士不明真相，許多報導內容妄自揣測，不符事實。基金會已委請律師針對基金會之前發生的嚴重違反財政紀律情事，儘快送請司法機關深入調查，勿枉勿縱。

    馬英九基金會日前聘請台北市立大學教授戴遐齡擔任執行長，聲明特別提到，戴遐齡「人品端正，操守清廉」，引發外界聯想。國民黨主席鄭麗文今日則以「正派」來形容蕭旭岑。鄭麗文指出，自己非常了解也信任蕭旭岑，人正派且兩岸論述非常熟悉，對國民黨忠心耿耿，保護馬也讓蕭旭岑心無旁騖地專心黨務，就是這樣子沒有很複雜，其實滿單純的。

    戴遐齡表示，近日有關基金會前員工蕭旭岑及王光慈離職的相關新聞報導，因外界人士不明真相，許多報導內容妄自揣測，不符事實。基金會已委請律師針對基金會之前發生的嚴重違反財政紀律情事，儘快送請司法機關深入調查，勿枉勿縱。

    戴遐齡說，相信司法調查結果出爐，自會真相大白。外界人士若再有傳述有損基金會或前總統馬英九名義的不實事項，基金會將採取法律行動，以正視聽。

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