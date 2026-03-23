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    首頁 > 臺北市

    一不小心賠慘！北投復康巴士連環撞 路旁15機車、3轎車遭殃

    2026/03/23 18:41 記者王冠仁／台北報導
    張姓司機今天下午1時許駕駛復康巴士，行經台北市北投區，疑因疏於注意路況，車輛偏移，導致右前車頭與路旁15輛機車碰撞。（記者王冠仁翻攝）

    張姓司機今天下午1時許駕駛復康巴士，行經台北市北投區，疑因疏於注意路況，車輛偏移，導致右前車頭與路旁15輛機車碰撞。（記者王冠仁翻攝）

    58歲張姓司機今天駕駛復康巴士外出，行經台北市北投區一處路段時，疑因疏於注意路況，車輛不慎往路旁偏移，並先後擦撞路邊停放的15輛機車後，再撞上路旁另外3輛轎車。張雖然總共與18輛汽機車擦撞，但幸運的是並沒有受傷，警方也正進一步釐清肇事原因。

    警方調查，張姓司機今天下午1時許駕駛復康巴士，行經台北市北投區明德路東往西方向、靠近懷德街一處路段，疑因疏於注意路況，車輛偏移，導致右前車頭與路旁15輛機車碰撞，隨後再撞上路旁另外3輛停放的轎車才停下。

    轄區員警獲報趕到現場，發現張男沒有受傷、當時路上其他人車也沒有被波及。員警對張酒測，他酒測值為0，警方為求慎重，檢測並無毒駕，車籍與駕照等狀況都屬正常。

    北投分局呼籲，駕駛車輛於道路上行駛時應隨時注意車前狀況，避免疲勞駕駛情事，以維護交通安全。

    復康巴士隨後又與3輛轎車擦撞。（記者王冠仁翻攝）

    復康巴士隨後又與3輛轎車擦撞。（記者王冠仁翻攝）

    這起車禍，肇事張姓駕駛沒有受傷、當時路上其他人車也沒有被波及。（記者王冠仁翻攝）

    這起車禍，肇事張姓駕駛沒有受傷、當時路上其他人車也沒有被波及。（記者王冠仁翻攝）

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