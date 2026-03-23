李孝亮稱以投資申請兵役緩徵 林子揚：追查是否真投資

民進黨台北市議員中山、大同參選人林子揚。（記者董冠怡攝）

35歲國民黨台北市議員第五選區（中正萬華）擬參選人李孝亮，2017年依僑民在台投資1000萬元申請兵役緩徵，至今未當兵，曾任僑務委員會委員長辦公室主任的民進黨台北市議員中山、大同參選人林子揚表示，根據現行「歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法」，李孝亮已不符合僑民緩徵資格，如以法規「不溯及既往」為由持續規避兵役，恐有鑽漏洞之嫌，呼籲李說清楚資格是否符合？投資是否真實？

林子揚指出，李孝亮若以修法「不溯及既往」為由持續規避兵役，甚至打算當選後才放棄外國籍，「這不是制度問題，而是刻意鑽漏洞」。一個準備成為民意代表的人，一邊向選民爭取信任、一邊卻替自己保留退路，這樣的態度未來真的適任嗎？

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他質疑，若未當選，李孝亮是否就是繼續雙重國籍「閃兵」拖到37歲？除此之外，過去「華僑投資1000萬可在台超過183天並緩徵」被廢止，正是因為出現部份假投資、真規避的情況，如果相關公司並無實質營運，那就不是法律灰色地帶，而是利用甚或濫用制度，相關單位有必要查清楚以維持公平性。

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