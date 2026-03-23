撈4萬恐吃牢飯！三峽里長勾結營造商濫倒廢瀝青 檢起訴求重刑

新北市三峽插角里一塊農地遭傾倒大量廢瀝青，宛如美濃大峽谷案，檢警發動搜索，認定插角里長劉添財涉及環保蟑螂，將他與2名業者都裁定收押。圖為傾倒業者緊急清運，覆蓋草桿掩飾。（資料照）

新北市三峽區某里里長劉添財涉嫌勾結立向營造公司，非法提供私人土地及山區道路堆置瀝青廢料，從中收取4萬元報酬。新北地檢署偵結認為，劉男與營造商負責人朱素慧、北河公司工程行負責人林嵩乾等人，共謀非法處理工程廢棄物，並在事後刪除對話紀錄試圖滅證，依竊佔罪及違反廢棄物清理法提起公訴，並建請法院對劉、朱、林3人從重量刑。

檢方調查，立向營造公司去年間標得三峽區路面改善工程，公司負責人朱素慧、北河公司工程行王駿晟及工程行負責人林嵩乾，為節省廢棄物清運費用，與當地里長劉添財達成協議。劉添財在未經地主同意的情況下，私自提供三峽區某處土地及山區道路，讓營造商傾倒約349.05立方公尺的瀝青刨除料，而劉也要求營造商利用這些廢料進行整地，以便其日後出售土地，並從中收取4萬元報酬。

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全案由新北地檢署民生犯罪專組檢察官陳怡均指揮偵辦，去年12月初發動搜索，隨後以涉嫌重大且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見劉添財與朱素慧獲准；經估算，此違法行為讓營造公司省下高達18萬1506元的合法清運處理費用。

起訴書中提及，里長劉添財身為民選代表本應為社會表率，卻圖謀私利、收受謝酬，且在環保機關查緝後，惡意刪除對話紀錄躲避追查，案發至今仍全盤否認，態度惡劣。朱素慧案發後教唆員工對外謊稱是因瀝青廠滿載才「暫時置放」，試圖脫罪；至於林嵩乾偵查期間始終否認犯行，難認有悔意。

檢方認為，瀝青刨除料若未依規定回收，即視為廢棄物，隨意傾倒將對環境造成潛在污染，為維護公共利益及法治紀律，建請法院對上述3名被告予以從重量刑，以儆效尤。

新北市三峽區插角里長劉添財涉及環保蟑螂。（翻攝自三峽區公所官網）

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