異想天開！第2次拒酒測重機被扣、罰36萬 他夜潛保管場騎走被逮

49歲戴姓男子騎乘大型重型機車遇酒測拒檢，警方依規定開單扣車，移置北投公有保管場，他疑似無力繳交36萬元罰單，居然異想天開，在昨天深夜時摸黑潛入保管場。（記者王冠仁翻攝）

49歲戴姓男子上個月騎乘大型重型機車外出，行經台北市一處路段時遇到警方酒測，他拒絕酒測，警方依規定開單扣車，事後將其車輛移置到北投公有保管場。他疑似無力繳交36萬元罰單，居然異想天開，在昨天深夜時摸黑潛入保管場，把自己的重機偷騎走；警方事後循線追查，今天凌晨1時許前往其住處逮人，並查扣他騎走的重機。

警方調查，戴姓男子在今年2月份騎乘自己名下的大型重機外出，遇到警方執行酒駕臨檢勤務，他當下表明拒測。由於他在10年內第二次拒測，警方於是依法扣車，並移置到台北市承德路七段的北投公有保管場，同時對他開出36萬元的罰單，他必須繳納罰單後才能領回車輛。

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戴男疑似無力籌措36萬元來繳交高額罰單，但又不甘心被扣車，他異想天開，在昨天深夜10時許，摸黑潛入北投公有保管場，還擅自開啟保管場側門，隨後騎乘自己的重機離去；由於保管場設有警報設備，當側門被他開啟時，警鈴大響，雖然員警聞聲追出，但戴已經騎車逃離。

警方事後調閱監視器畫面追查，比對「偷車賊」的衣著及安全帽等特徵，以及其逃逸路線，赫然發現偷車賊居然就是該輛大型重機的車主戴男。警方在今天凌晨1時許，循線前往戴男位於新北市中和區的住處逮人，並在他住處附近查扣被他騎走的大型重機，將他依妨害公務等罪嫌送辦。

北市警交通大隊呼籲，公權力不容挑釁，車輛若遭開單扣車移置，請依相關規定領回，切勿以身試法。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

戴男把自己的大型重機偷騎走。（記者王冠仁翻攝）

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