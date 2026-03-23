學者：習近平穩掌軍權 目前無需藉攻台轉移內部矛盾

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（記者方賓照攝）

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳今日在「中國兩會後政經展望」論壇指出，中共領導人習近平穩掌軍權，目前並無對外動武動機，無需藉由對台軍事行動安撫軍方或轉移內部矛盾，2026只要美台外交和軍事未有重大突破，兩岸關係就不會進一步惡化。

張五岳表示，今年大概會有4次「川習會」，透過「川習會」等最高領導人會晤，有效管控兩岸衝突風險。此外，中國也會藉由「鄭習會」等國共高層互動，加大對台灣的軟性影響力。

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張五岳指出，2026年「川習會」若舉行，北京當局主要關注議題主要有美台軍售、台灣領導人訪美、美台關係制度化升級、外部勢力干涉與美日台互動4個重點，對中方而言，美國用什麼言行表明「不支持台獨」或「反對台獨」才是美中交涉核心。

張五岳認為，看中共對台政策有無新意，要看中國領導人習近平嘴巴所講的，可觀察習近平在川習會等大國場合所做宣示，或者是國共領導人會面。不管國民黨主席鄭麗文好不好，國共論壇是北京展現對台工作的平台，在「鄭習會」上，北京立場一定是堅定不移，仍然會講融合發展、差別待遇等，自己對兩岸關係並不悲觀。

張分析，北京不太容易在和平統一上取得統一，但對北京而言，和平統一必須取得進展，也是中共所期待的，所以不必把取得進展與完成統一劃上等號，至於一國兩制台灣方案都是後續性的問題。

台大政治系教授張登及指出，中國共產黨之後準備開「二十一大」，關於有無統一時間表，這其實是一個辯證的問題。從美方角度，有提到中國希望能夠充分做好準備，但這並不是指2027年就要完成統一，中共是認為2049建國百年，要完成中華民族偉大復興。

張登及談及，在完成中華民族偉大復興的框架中，有無可能兩岸問題到那時候是沒有解決的，這個需要辯證。中共認為這件事不能一代一代無限期拖延下去，2027年至2035年要達到一些目標，若完成統一這件事，會影響中國在2035年完成中國式現代化，或者對2049年目標形成阻礙，不管和統、武統，有影響的話，是否會採取行動就需辯證。

「中國兩會後政經展望」論壇，邀請專家學者分析兩岸關係。（記者方賓照攝）

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