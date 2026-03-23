為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺北市

    學者：習近平穩掌軍權 目前無需藉攻台轉移內部矛盾

    2026/03/23 16:33 記者陳鈺馥／台北報導
    淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（記者方賓照攝）

    淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（記者方賓照攝）

    淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳今日在「中國兩會後政經展望」論壇指出，中共領導人習近平穩掌軍權，目前並無對外動武動機，無需藉由對台軍事行動安撫軍方或轉移內部矛盾，2026只要美台外交和軍事未有重大突破，兩岸關係就不會進一步惡化。

    張五岳表示，今年大概會有4次「川習會」，透過「川習會」等最高領導人會晤，有效管控兩岸衝突風險。此外，中國也會藉由「鄭習會」等國共高層互動，加大對台灣的軟性影響力。

    張五岳指出，2026年「川習會」若舉行，北京當局主要關注議題主要有美台軍售、台灣領導人訪美、美台關係制度化升級、外部勢力干涉與美日台互動4個重點，對中方而言，美國用什麼言行表明「不支持台獨」或「反對台獨」才是美中交涉核心。

    張五岳認為，看中共對台政策有無新意，要看中國領導人習近平嘴巴所講的，可觀察習近平在川習會等大國場合所做宣示，或者是國共領導人會面。不管國民黨主席鄭麗文好不好，國共論壇是北京展現對台工作的平台，在「鄭習會」上，北京立場一定是堅定不移，仍然會講融合發展、差別待遇等，自己對兩岸關係並不悲觀。

    張分析，北京不太容易在和平統一上取得統一，但對北京而言，和平統一必須取得進展，也是中共所期待的，所以不必把取得進展與完成統一劃上等號，至於一國兩制台灣方案都是後續性的問題。

    台大政治系教授張登及指出，中國共產黨之後準備開「二十一大」，關於有無統一時間表，這其實是一個辯證的問題。從美方角度，有提到中國希望能夠充分做好準備，但這並不是指2027年就要完成統一，中共是認為2049建國百年，要完成中華民族偉大復興。

    張登及談及，在完成中華民族偉大復興的框架中，有無可能兩岸問題到那時候是沒有解決的，這個需要辯證。中共認為這件事不能一代一代無限期拖延下去，2027年至2035年要達到一些目標，若完成統一這件事，會影響中國在2035年完成中國式現代化，或者對2049年目標形成阻礙，不管和統、武統，有影響的話，是否會採取行動就需辯證。

    「中國兩會後政經展望」論壇，邀請專家學者分析兩岸關係。（記者方賓照攝）

    「中國兩會後政經展望」論壇，邀請專家學者分析兩岸關係。（記者方賓照攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播